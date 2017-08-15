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açılış rekoru kırdı

AA

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 15.8.2017 10:31
Borsa İstanbul açılış rekoru kırdı

ABD-Kuzey Kore arasındaki gerginliğin azalmasından destek bulun BIST 100 endeksi, güne tüm zamanların en yüksek açılışı olan 110.014,51 seviyesinden başladı.

'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,44 artışla tüm zamanların en yüksek açılışı olan 110.014,51 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 477,16 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,33 ve holding endeksi yüzde 0,34 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,73 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 0,62 ile elektrik oldu.

BIST 100 dün günü 109.537,36 puandan tamamlamıştı.

Öte yandan ABD-Kuzey Kore arasında tarafların çok sert açıklamalarıyla zirveye tırmanan jeopolitik gerginliğin azalmaya başlamasıyla küresel piyasalarda değer artışları görüldü.

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Borsa İstanbul açılış rekoru kırdı
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