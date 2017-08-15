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Borsa İstanbul'da rekor!
Borsa İstanbul
'da rekor!
Giriş Tarihi: 15.8.2017
17:20
BIST100'de tüm zamanların günlük işlem hacmi rekoru kırıldı.
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