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'da rekor!

Giriş Tarihi: 15.8.2017 17:20
Borsa İstanbul'da rekor!

BIST100'de tüm zamanların günlük işlem hacmi rekoru kırıldı.

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Borsa İstanbul'da rekor!
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