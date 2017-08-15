Bütçe Temmuz'da 926 milyon lira fazla verdi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Temmuz ayında bütçe 926 milyon TL fazla vererek geçen yılın aynı ayına göre 796 milyon TL iyileşme sergilediğini belirterek, bu iyileşmenin 15 Temmuz darbe girişiminin etkisinin bertaraf edilmesi ile ekonomideki hızlı toparlanmanın bir göstergesi olarak vergi gelirlerinde kendisini gösterdiğini kaydetti.



Bakan Ağbal bütçe verileri ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, bu sene yerinde ve zamanında uygulamaya konulan teşviklerin de etkisi ile vergi gelirleri normal patikasına döndüğünü, 6736 ve 7020 sayılı yapılandırma kanunlarından kaynaklı tahsilatların da etkisi ile Temmuz ayında vergi gelirleri yüzde 27,6 oranında arttığını kaydetti.



Ağbal açıklamasında şunları söyledi:



"Ocak-Temmuz döneminde bütçe gelirleri 351,7 milyar TL, harcamalar ise 376 milyar TLolmuştur. Ekonomik büyümeyi destekleyici kararların ve teşvik unsurlarının da etkisiyle bu dönemde bütçe 24,3 milyar TL açık vermiştir. Bunun 9 milyar TL'si sosyal güvenlik primlerinin yılın son üç ayına ertelenmesinden kaynaklanmıştır. Önümüzdeki dönemde ise ekonomiyi destekleyici uygulamaların sona ermesiyle birlikte bütçe açığındaki artış trendi azalacaktır.



Yılbaşından bu yana ekonomiye ilişkin gerek üretim gerek tüketim gerekse dış ticaret kanalından veriler son derece olumludur. Yılın geri kalanına ilişkin öncü veriler de 2017 yılında ekonomik büyümenin OVP hedeflerimizin üzerinde gerçekleşeceğini işaret etmektedir.



Ekonomik aktivitedeki canlanma vergi gelirlerini olumlu yönde etkilemektedir. Bununla beraber önümüzdeki dönemde harcama artışlarını kontrol altına alarak ve bütçe açığını makul seviyelerde tutarak mali disiplin konusunda gerekli kararlılığı göstermeye devam edeceğiz."

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