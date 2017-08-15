Pasaport işlemleri artık polis tarafından yapılmayacak

Asayiş, terör, Narkotik gibi toplumu tehdit eden bir çok alanda suçlulara karşı görev yapan Emniyet Teşkilatı'nın üzerindeki yükler tek tek alınıyor. Son Kararname ile Emniyet üzerindeki ek görev yükü olan Pasaport işlemleri polisten alınıyor. Artık 1 Ocak 2018 itibari ile pasaport almak isteyenlerin Nüfus Müdürlüğü'ne başvurmaları gerekecek. FETÖ'nün polislerinin ayıklanmasıyla, sayısı neredeyse 5'te 1 oranında azalan Polis teşkilatı, pasaport yükünden kurtularak bir nebze rahatlayacak.

Daha önce Yabancılar Şube Müdürlüğü adı altında, ikamet izni, çalışma izni gibi belgeler veren polis bu işlemler için Göç İdaresi'nin kurulmasıyla rahatlamıştı. 2014 yılında çıkan yasanın 2015 yılında uygulamaya konulmasıyla yabancılarla ilgili işlemlerden Göç İdaresi sorumlu olmuştu. Son değişiklikle pasaportun da polisten alınması, Emniyet güçlerinin asli görevini yapmasında güç sağlayacağı belirtiliyor.

Milliyet'in haberine göre İstanbul Emniyetin'de devir teslim işlemlerinin başladığı pasaport ile polisin üzerinden alınacak olan bir başka büro hizmeti de sürücü ehliyetleri olacak. AB uyumlu pasaport ve sürücü ehliyetleri yılbaşı itibariyle tamamen NVİH Genel Müdürlüklerince verilecek.