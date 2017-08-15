SGK'dan yapılandırması bozulana yeni fırsat

SGK Antalya İl Müdürü Nejat Deniz, 6736 sayılı kanun kapsamında yapılandırılmış olan kurum alacaklarının ilk iki taksitini ödemeyen işverenlere çağrıda bulundu. İl Müdürü Deniz, "Bilindiği üzere yapılandırmanın ilk iki taksitini süresi içinde tam ödemeyen borçlularımız yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkını kaybetmiştir. Kurumumuz bu konuda borçlularımız lehinde karar alarak 6736 sayılı kanun kapsamında yapılandırılmış olan kurum alacaklarının ilk iki taksitin aksatılması halinde, işverenlerce talep edilmesi koşuluyla, aynı işverenin aynı veya farklı ünitelerde işlem gören işyerleri için ödemiş oldukları cari ay sigorta primlerinin aksatılan yapılandırma taksitlerine mahsup edilmesi suretiyle yapılandırmalarının devamı sağlanacaktır" dedi.

İl Müdürü Nejat Deniz, bu kapsamda bulunan işverenlere, yapılandırmanın devamının sağlanması için il müdürlükleri ya da merkez müdürlüklerine talepte bulunmaları gerektiğini söyledi.