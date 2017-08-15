Yerli otoda son rapor Bakan Özlü’ye teslim edildi

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO), milli üretimler ve otomotiv şehri Sakarya hedefiyle yerli otomobil üretimine de şehrin ev sahipliği yapması için başlattığı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Vali İrfan Balkanlıoğlu başkanlığında şehrin karar vericilerinin katılımlarıyla SATSO'da gerçekleştirilen yerli otomobil ikinci istişare toplantısının ardından TOYOTA Eski CEO'su Orhan Özer koordinasyonunda hazırlanan son çalışmaları da içeren ayrıntılı rapor tamamlandı. SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul, TOBB Ankara'da Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya gelerek Sakarya'nın son hazırlıklarını paylaştı ve dosyayı teslim etti.

Gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Kösemusul, "İş dünyası olarak ülkemizin milli ve yerli üretimlere imza atmasına katkı vermek için çalışmak mecburiyetindeyiz. Yerli otomobil bir gün önce olsun ancak bir an evvel olsun düşüncesiyle uzun zamandır bu milli konunun üzerinde olduk ve Sakarya'mız sanayisinin planlama çalışmalarında milli üretimleri düşünerek hareket ettik. Sakarya'mız potansiyeli ve değerleri, başta lojistik olmak üzere üretim için gerekli olan tüm avantajlara sahip olmasıyla yerli otomobile her anlamda hazır bir şehirdir. Yerli otomobildeki son gelişmeleri dikkatle ve memnuniyetle takip ediyoruz. Sn. Bakanımız ve TOBB Başkanımız da ifade ettiler, üretim yeri konusunda herhangi bir karar verilmiş değil. Biz, bu yatırımın Sakarya'mızda olmasını istiyoruz. Yer, üretim, istihdam hatta organizasyon ile ilgili tüm çalışma ve önerilerimizin olduğu ayrıntılı raporu içeren ikinci dosyamızı da teslim ettik. Kapsamlı çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz" dedi.