Bakan Albayrak Müjdeyi verdi

Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat
Albayrak, sosyal medya
dan enerji ve maden sektörüyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Bakan Albayrak
, enerji ve maden sektöründe kalifiye eleman
yetiştirmek için Milli Eğitim
Bakanı İsmet Yılmaz
ile beraber bir protokol imzaladıklarını duyurdu.
Bakan Albayrak, enerji sektöründe yaşanan sıkıntı ve kalifiye eleman eksikliğini gidermek için bir dizi adımların atıldığını açıkladı.
İŞTE BAKAN ALBAYRAK'IN O PAYLAŞIMLARI
Sayın Bakanımız İsmet Yılmaz ile bakanlıklarımız arasında maden alanında "Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü" imzaladık.
Enerji ve maden teknolojileri alanında iyi yetişmiş, donanımlı, en modern bilgi ve altyapıya sahip insan kaynağı için seferberlik başlattık.
Bu protokol ile 11 ilde kurulan 12 teknik lise; teknoloji, bilgi ve donanımlı insan kaynağı yetiştirilmesinde önemli bir açığı kapatacak.
Yeni modelimizle madencilik yükselen sektör haline gelirken, maden, jeoloji ve jeofizik mühendislikleri de parlayan kariyer alanları olacak.