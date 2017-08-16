Ekonomi Bakanı Zeybekci'den Booking.com ile ilgili açıklama

Bakan Zeybekci'nin açıklamalarından satır başları;

-Hedefimiz işsizlik oranının kalıcı olarak tek hanede kalması

-2018 yılında ihracatta, büyümede ve istihdamda atılım yılı olacak

-Üçüncü çeyrekte yüzde 7'nin üzerinde büyüme bekliyoruz

-2017 sonunda enflasyonda tek haneye gelmeyi hedefliyoruz

-Enflasyonun sebebi düşük üretim olmasıdır

-Avrupa'daki yumurta krizi Türkiye için fırsat oldu

-Booking.com'dan üst düzey görüşme talebi var ve görüşeceğiz

-Yerli otomobilde önemli gelişmeler var, netleştiğinde kamuoyuyla paylaşacağız

-Otomotivde 2 dev markanın en önemli üretim üssü haline gelmeyi planlıyoruz

-Etken bir ekonomi olmak için finans merkezi haline gelmek gerek

-İkinci çeyrek rakamları açıklandığı andan itibaren faizler otomatik olarak düşmeye başlayacak

-Faizleri aşağı çekmek zorundayız, aksi halde yatırım yapamayız

-Türkiye olarak 32 binden 80 bin megawatt elektrik üretimine ulaştık, hedefimiz 160 bin civarında.

İŞSİZLİK RAKAMLARI

-Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı istihdam seferberliği, hükümetimizin de ilave istihdama verdiği destekler, teşvikler ve diğer taraftan da ekonomimizdeki bütün beklentileri, öngörüleri, yurt dışındaki enstütüleri ve kuruluşlarının Türkiye ile ilgili beklentilerini yukarıya doğru pozitif yönde revize ettirmeyi zorlayan gelişmeler yaşıyoruz. Yüzde 6, 5.5'lik büyümeleri Türkiye artık söz ediyor. Bunların olduğu bir ortamda yüzde 10.2'ye düştük. Haziran'da bunun tek haneye düşmesini bekliyoruz.