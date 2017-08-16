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'dan doğalgaz taşımayla ilgili flaş karar

AA

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 16.8.2017 13:32
EPDK'dan doğalgaz taşımayla ilgili flaş karar

tarafından, doğalgaz tedarikçisi ve ihracatçısı şirketlerin doğalgazın taşınacağı güne yönelik taşıma bildirimini, en erken 7, en geç 1 gün önce saat 16.45'e kadar 'a yapması kararlaştırıldı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (), 'nin bugünkü sayısında yayımlandığı karara göre, transit giriş noktalarında yapılacak doğalgaz taşıma miktarına ilişkin bildirimler, ile transit boru hattı işletmecisi arasında yapılan "Bağlantılı Sistem Teslim Sözleşmesi" çerçevesinde belirlenen zaman aralığında gerçekleştirilecek.

Bu zaman aralığında herhangi bir değişiklik olması durumunda, değişiklik, uygulamadan en geç 15 gün önce Elektronik Bülten Tablosu (EBT) üzerinden BOTAŞ tarafından duyurulacak.

BOTAŞ, transit giriş noktalarında yapılan taşıma miktarı bildirimini, Bağlantılı Sistem Teslim Sözleşmesi gereğince düzenleme hakkına sahip olacak.

Doğalgaz tedarik ve ihraç eden şirketler, doğalgazın taşınacağı gün için yapacağı taşıma miktarı bildirimini en erken 7, en geç 1 gün önce saat 16.45'e kadar EBT üzerinden BOTAŞ'a iletecek.

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EPDK'dan doğalgaz taşımayla ilgili flaş karar
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