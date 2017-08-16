Helal gıda sertifikalı ürünlere MÜSİAD’dan tam destek

Kaan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Helal kavramı bir Müslümanın hayat standartlarını ve ölçülerini belirleyen en önemli unsurdur. Bunların başında elbette helal beslenmek gelir. Bir Müslüman dünyanın neresinde olursa olsun, inancı gereği helal yemek ve içmek ister. Yüce Allah Ayet-i Kerime'de şu şekilde bildiriyor:

'Ey insanlar! Yeryüzündeki şeylerin helal ve temiz olanlarından yiyin!' (Bakara 168)

Bu sebeple helal sertifikalı ürünler inancımız başta olmak üzere sağlığımız ve ekonomimiz açısından son derece önemlidir. Söz konusu ürünler, tüm sektörler ve ülke ekonomisi açısından önemli bir büyüme potansiyeline sahip. İslami açıdan uygunluğun yanı sıra kalite konusunda da güvence sağlayan sertifika, ayrıca sağlıklı gıda tüketiminin de güvencesidir.

Bu doğrultuda MEMUR-SEN Memur Sendikaları Konfederasyonu, 4. Dönem Toplu Sözleşme Tekliflerinde; "Hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilenler dâhil kamu kurum ve kuruluşlarının yemek hizmetlerinde, helal gıda sertifikası bulunan ürünler kullanılır. Yemek hizmetine ilişkin ihalelerin şartnamesinde yemek için kullanılacak malzemelerin helal gıda sertifikasına sahip ürünler olması şartına yer verilir" maddesini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunarak önemli bir görev üstlendi.

'Helal kazanç ve helal lokma' konusundaki bu hassasiyetin kamu yönetimi, kurum ve kuruluşları tarafından dikkate alınması ve hayata geçirilmesi için kamu personel sistemi üzerinden bir başlangıç yapılması isabetlidir. Nesillerimizi, sağlığımızı ve karakterimizi doğrudan etkileyen helal beslenme konusundaki duyarlılığın önümüzdeki zamanlarda kamuoyunda, daha sonra ise tüm dünyada oluşacağına inanıyorum. Hayatımızın helalleşmesi yolunda 'helal ve temiz' ürünlerle ilgili atılan adımın, maddi ve manevi olarak kaliteli bir hayatın başlangıcı olacağını ümit ediyorum.

MÜSİAD ve iş dünyası olarak MEMUR-SEN'e sunduğu bu teklifte desteğimiz tamdır."