İstihdamda rekor

4 AYDA 1.8 MİLYON KİŞİ İŞE ALINDI
Yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 ile beklentilerin çok üzerinde büyüyen Türkiye, ekonomik verilerde tarihi rekorlar kırmaya devam ediyor. Temmuz ayında enflasyonu yüzde 9.79 ile ocaktan bu yana ilk kez tek haneye düşüren, ihracatta yüzde 31.2 ile 6 yılın en yüksek artışını yakalayan Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Şubat'ta başlattığı 'seferberlik' ve hükümetin verdiği destekle mayıs ayında istihdam
da tarihi rekor kırdı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK
) tarafından dün açıklanan verilere göre işsizlik
mayısta yüzde 10.2 ile son 1 yılın en düşük seviyesine geriledi.
HER GÜN 15 BİN KİŞİYE İŞ SAĞLANDI
İstihdam edilenlerin sayısı 28 milyon 488 bin ile tarihi zirveye ulaştı. İşgücüne katılım da yüzde 53 ile rekor kırdı. Cumhurbaşkanı'nın 'istihdam seferberliği' çağrısının ardından şubat, mart, nisan ve mayıs aylarını kapsayan dört aylık dönemde istihdam edilenlerin sayısı 1 milyon 816 bin kişi artarken, işsiz sayısı 760 bin kişi azaldı. Söz konusu dört aylık dönemde her gün ortalama 15 bin 133 kişiye istihdam sağlandı.
Hükümetin istihdam seferberliği kapsamında sağladığı destekle birlikte asgari ücretle bir işçi çalıştıran işverenin maliyeti 773 TL azalarak bin 404 TL'ye geriledi. Ekonomi yönetimi destekler sayesinde işsizliğin yılın kalanında aşağı yönlü seyir izleyeceğini ve yıl sonunda yüzde 9.5'e gerileyeceğini öngörüyor. İstihdam seferberliğinin işsizliği düşürdüğüne vurgu yapan Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, "Kredi Garanti Fonu kredileri ve artan iç taleple beraber desteklenen büyüme görünümü de işsizlikteki düşüşte etkili oldu" dedi.
TARIM SANAYİYİ GEÇTİ
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımda istihdamın mayıs ayında 5 milyon 577 bine yükseldiğini sanayide 5 milyon 386 bin kişide kaldığını belirterek, "Böylece tarım sektöründeki istihdam sanayideki istihdamı geçti" dedi.
BÜYÜME HEDEFİ ÇOK RAHAT AŞILIR
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, yılın ilk yarısında gerçekleşen verilerin ekonominin beklenenden de iyiye gittiğini gösterdiğini belirterek, "İşgücüne katılım oranlarındaki güçlü artışlarla işsizlik oranlarındaki gerilemenin sürmesi ekonominin istihdam oluşturma kapasitesinin devam ettiğini gösteriyor. Yüzde 4.4'lük büyüme rakamının üzerine rahatlıkla çıkmamızı ve bunun da istihdama yansımasını bekliyoruz" dedi. Elvan, yılbaşında 4 milyon olan işsiz sayısının 3.2 milyona gerilediğini kaydetti.
BÜTÇE FAZLASI TEMMUZDA 7 KAT ARTTI
Geçen
yılın temmuz ayında 129 milyon TL olan bütçe fazlası, bu yılın aynı döneminde 7 kattan fazla artarak 926 milyon liraya yükseldi. Geçen yılın temmuz dönemine göre sağlanan iyileşmeye dikkat çeken Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Bu iyileşme 15 Temmuz darbe girişiminin etkisinin bertaraf edilmesi ile ekonomideki hızlı toparlanmanın bir göstergesi olarak vergi gelirlerinde kendisini gösterdi" dedi. Ağbal, temmuz ayında vergi gelirlerinin yüzde 27.6 arttığını söyledi.
351.7 MİLYAR TL GELİR
İlk 7 ayda bütçe gelirlerinin 351.7, harcamaların ise 376 milyar lira olduğunu belirten Ağbal, "Ekonomik büyümeyi destekleyici kararların ve teşvik unsurlarının da etkisiyle bu dönemde bütçe 24.3 milyar lira açık verdi. Ekonomiyi destekleyici uygulamaların sona ermesiyle birlikte bütçe açığındaki artış trendi azalacak" diye konuştu.