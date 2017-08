SGK resmen açıkladı! İşte emekli maaşların yatacağı tarih...

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan açıklamada;

SSK kapsamındaki aylık ödemeleri her ayın 17-26'sı, BAĞ-KUR kapsamındaki aylık ödemeleri her ayın 25-28'i, Emekli Sandığı (memur) kapsamındaki aylık ödemeleri ise her ayın 1-5 arasında yapılmaktadır.

Kurban Bayramının 01-04 Eylül 2017 tarihlerine rastlaması nedeniyle; Emekli Sandığı emekli, dul ve yetim aylığı alanların (şehit yakınları ve gazilerimiz de dahil olmak üzere) 1-5 Eylül 2017 tarihlerinde ödenmesi gereken aylıkların ödeme günü;

1, 2 ve 3 Eylül 2017 tarihinde olanlara 28 Ağustos 2017, 4 ve 5 Eylül 2017 tarihinde olanlara 29 Ağustos 2017, olarak düzenlenmiştir.

Böylece yaklaşık 2.023.871 emeklimizin 3.935.776.605 TL tutarındaki gelir ve aylıkları Kurban Bayramı öncesinde ödenmiş olacaktır. SSK ve BAĞ-KUR kapsamında emekli, dul ve yetim aylığı alanların aylıkları ise yukarıda belirtildiği gibi bayram öncesi hesaplarına yatırıldığından tüm emekli dul yetimlerimizin gelir ve aylıkları bayram öncesinde ödenmiş olacaktır" denildi

DÜN BELLİ OLMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısında, 30 Ağustos ve kurban bayramları

tatillerinin birleştirilerek, bayram tatilinin 10 güne çıkarılması kararı alınmıştı.