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Müjdeyi verdi

Giriş Tarihi: 16.8.2017 23:58 Güncelleme Tarihi: 17.8.2017 01:58
Bakan Albayrak Müjdeyi verdi

ve Albayrak enerji ve maden sektörleriyle ilgili yeni adımların atılacağını söyledi. "Enerji ve maden teknolojileri alanında iyi yetişmiş, donanımlı, en modern bilgi ve altyapıya sahip insan kaynağı için seferberlik başlattık" dedi.

ve Albayrak, dan enerji ve maden sektörüyle ilgili açıklamalarda bulundu.

, enerji ve maden sektöründe yetiştirmek için Bakanı ile beraber bir protokol imzaladıklarını duyurdu.

Bakan Albayrak, enerji sektöründe yaşanan sıkıntı ve kalifiye eleman eksikliğini gidermek için bir dizi adımların atıldığını açıkladı.


İŞTE BAKAN ALBAYRAK'IN O PAYLAŞIMLARI

Sayın Bakanımız İsmet Yılmaz ile bakanlıklarımız arasında maden alanında "Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü" imzaladık.

Enerji ve maden teknolojileri alanında iyi yetişmiş, donanımlı, en modern bilgi ve altyapıya sahip insan kaynağı için seferberlik başlattık.

Bu protokol ile 11 ilde kurulan 12 teknik lise; teknoloji, bilgi ve donanımlı insan kaynağı yetiştirilmesinde önemli bir açığı kapatacak.

Yeni modelimizle madencilik yükselen sektör haline gelirken, maden, jeoloji ve jeofizik mühendislikleri de parlayan kariyer alanları olacak.


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Bakan Albayrak Müjdeyi verdi
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