Bozcaada ve Gökçeada 10 günlük tatilde dolacak

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Çanakkale-Körfez Bölgesel Yürütme Kurulu Genel Sekreteri Ahmet Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turizmcilerin Kurban Bayramı tatiliyle ilgili olarak Bakanlar Kurulunda alınan kararı büyük bir mutlulukla karşıladıklarını söyledi.

Çanakkale'deki turizmcilerin bu süreçte iç pazarla ilgili büyük bir beklenti içinde olduğunu vurgulayan Çelik, iç pazardan gelecek potansiyel ile yabancı turistlerden kaynaklanan açığın kapatılmaya çalışılacağını belirtti.

Çelik, uzun tatilin sektör için çok önemli bir fırsat olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu sene yerli turistler ve Avrupa'da yaşayan Türklerin turizme katkıları her yıl olduğu gibi devam etti. Azalma ve eksilme olmadı. Bölgemizde de durum böyle. Çanakkale'de bunun en büyük etkisi Gelibolu Yarımadası, şehitlikler, Troia Antik Kenti, Assos bölgesi en önemli faktörlerden. 10 günlük bayram tatilinin bu yaz sezonuyla birleşmesi bizim için bir final oldu açıkçası. Tüm turizmciler için bir can suyu oldu. Daha fazla insanın bu sayede Çanakkale'ye gelecek olmasını biz memnuniyetle karşılıyoruz. Bu karar her türlü iç pazara olumlu yansımıştır. Dolayısıyla iç pazarın canlanmasıyla ilgili veya canlılığın artmasıyla ilgili sektöre olumlu bir katkı sağlayacaktır."

"REZERVASYONLARDA YÜZDE 100'E YAKIN DOLULUK"

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Turizm Komitesi Meclis Üyesi Armağan Aydeğer de 10 günlük tatil süresinin "deniz, kum, güneş" üçgenine hizmet veren bölgelerde yoğun olarak hissedileceğini söyledi.

Aydeğer, özellikle iç turizmde hareketlilik beklediklerini vurgulayarak, "Çanakkale geneline baktığımızda özellikle Bozcaada, Gökçeada ve Assos gibi çekim merkezlerinde yoğunluk bekliyoruz. Kent merkezinde aşırı bir yoğunluk beklemiyoruz. Tabii bu tatil uzun süresi nedeniyle dolaylı yoğunluğa neden olacaktır her anlamda. Rezervasyonlarda da yüzde 100'e yakın bir doluluk olacağını düşünmekteyiz."

Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin ise bayram tatilinin 10 güne çıkmasının turizmciler için "yeni bir bayram" olduğunu ifade etti.

Çetin, belediye olarak bayram tatiline yönelik hazırlıklarını şimdiden tamamladıklarını belirterek, "Bu tatilin 10 güne çıkması tabii ki gerek turizmcileri gerekse yereldeki esnafı mutlu etti. Biz de Gökçeada Belediyesi olarak bu konuda gerekli önlemlerimizi bayramdan günler öncesinden aldık. Tüm personelimiz buraya gelecek misafirlerimizin rahat ve huzurlu bir ortamda tatil yapmalarına katkı sunmak için görev yapacak. Ben dahil bu süre içinde mesaide olacağız." diye konuştu.

Turizm işletmelerinde yüzde 100 doluluğa ulaşacaklarının sinyallerini aldıklarını anlatan Çetin, "Kurban Bayramı tatili dolayısıyla, adadaki turizm işletmeleri, oteller, pansiyonlar ve apart ev gibi işletmeler ile görüşmelerimizde doluluk oranlarının ve rezervasyonların yüzde 100 seviyesine ulaşacağını tespit ettik. Bu tabii ki sezona güzel başlayan bir ada için daha da sevindirici bir durum." değerlendirmesinde bulundu.

Çetin, Gökçeada'nın özellikle turizm sezonunda yoğun ilgi gören bir merkez olduğunu ve ana karadan adaya ulaşmak için uzun araç kuyruklarında beklemek zorunda kalındığını belirterek, "Bu kapsamda adaya ulaşım konusunda daha ulaşılabilir bir hal almamız, gemi sayısı ve sefer sayısında daha uygun bir noktaya gelmemiz gerekiyor. Bunlar tamamlandığında Türkiye'nin en büyük ve en sakin adası, Gökçeaada'mız yılın 4 mevsimi 365 ilgi gören, turist çeken bir turizm destinasyonu olacaktır." ifadelerini kullandı.