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Doğum yardımında

AA

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 17.8.2017 13:30
Doğum yardımında yeni dönem

Aile ve , yönetmelik değişikliği kapsamında, doğum yardımı ödemelerini merkezden yapacak. Bakanlık, tüm il müdürlüklerinin her ay 'ye yaptıkları transfer işlemlerini kaldırarak, hak sahiplerinin yardımları daha kısa sürede almasını sağlayacak.

Aile ve doğum yardımı ödemelerini merkezden yapacak.

Doğum Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Gelecek ay başında yürürlüğe girecek değişikliğe göre, Mayıs 2015'ten itibaren yapılan doğum yardımı ödemelerinin merkezileştirilmesine karar verildi.

Bu nedenle doğum yardımı ödemelerine aracılık yapan kuruluşlara gönderilen tutarların, Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğüne aktarılması gerekiyor.

İadeye ilişkin başvurusu Doğum Yardımı Sistemine girilmiş ancak işlemleri henüz tamamlanmamış kayıtlara ilişkin işlemlerin de bakanlık ve il müdürlükleri tarafından sonuçlandırılması öngörülüyor.

Yönetmelik değişikliğiyle, tüm il müdürlüklerinin her ay 'ye yaptıkları transfer işlemleri de kaldırılmış olacak. Böylece transfer işlemleri sırasında geçen yaklaşık 10 günlük iş kaybı önlenecek ve hak sahiplerinin daha kısa sürede yardımları almaları sağlanacak.

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Doğum yardımında yeni dönem
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