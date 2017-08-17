Ekonomiye en çok kaynak Ziraat’ten

Ziraat Bankası'nın ikinci çeyrek bilançosu açıklandı. Banka ikinci çeyrekte geçen yıla göre yüzde 21.7 artışla 2.2 milyar lira net kâr açıkladı. Toplam aktifleri 400 milyar TL
'ye çıkan bankanın mevduatları da 2016 sonuna göre yüzde 8.3 artarak 241.5 milyar TL oldu. Bankanın nakdi ve gayrinakdi kredi toplamı 360 milyar TL'yi buldu. Toplam kredilerle ekonomiye en fazla finansman desteği veren banka olan Ziraat, kendisine en yakın rakiplerini de solladı. Kendisine en yakın bankaların kredi toplamından 65 milyar TL daha fazla kaynak sağlamış oldu.
KREDİ PAYI YÜZDE 68
Kredilerin bilanço payı yüzde 68 seviyesine yükseldi. Haziran sonu itibarıyla sektörün toplam kredi stok artışı yüzde 9 iken, Ziraat'inki yüzde 16 oldu. Son 1 yıllık dönemde TL kredilerindeki artış yüzde 35'e çıktı. Ziraat, TL kredilerde kendisinden sonra gelen diğer 2 büyük bankanın (İş Bankası ve Garanti) toplamından daha fazla tutarda artış sağladı. Yılın ilk yarısında tüm bankacılık sektöründeki kredi artışının yüzde 21'i Ziraat'ten geldi.
KONUTTAKİ ARTIŞ BANKADAN
Son 1 yılda sektörün konut kredilerindeki artışın yüzde 61'ini, ihtiyaç kredilerindekinin de yüzde 23'ünü Ziraat Bankası sağladı. Bankanın konut kredilerindeki pazar payı yüzde 22'ye çıktı.
KGF'DEN 14 MİLYAR TL
Reel sektöre KOBİ
kredileri yoluyla destek sağlayan banka, Kredi Garanti Fonu kefaletiyle de şirketlere 14 milyar TL kredi kullandırdı. Kredi kullandırımda dördüncü, kredi kullandırılan müşteri sayısında ise ilk sırada yer aldı.