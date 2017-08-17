Trump'ın bir tweeti 6 milyar dolar!

ABD Başkanı Donald Trump, Amazon'un vergisini ödeyen perakendecilere büyük zarar verdiğini savundu.

Trump, attığı tweet'te "Amazon, vergisini ödeyen perakendecilere büyük zarar veriyor. ABD çapında kasabalar, şehirler ve eyaletler zarar görüyor ve bir sürü insan işinden oluyor." ifadelerine yer verdi. Daha sonra bu mesaj Amazon hisselerinin aniden sert bir düşüşe geçmesine neden oldu ve şirketin piyasa değeri birkaç dakika içinde yaklaşık 6 milyar dolar geriledi.

İŞTE O TWEET;

Trump'ın seçim kampanyası hakkında saldırgan haberler yapan Washington Post'u firmanın CEO'su Jeff Bezos'un satın almasıyla Amazon, 2015 yılı sonlarından itibaren Trump'ın öfkesini çekmeye başlamıştı.

Trump, Bezos'un Post'u satın almasının nedeninin, Amazon'un vergi oranlarını düşürmeye yönelik olduğunu iddia ediyordu. Ancak Post ve Amazon, tamamen iki ayrı şirket olduğundan işe yaramadı.