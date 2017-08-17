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'ın bir tweeti 6 milyar dolar!

Giriş Tarihi: 17.8.2017 17:01 Güncelleme Tarihi: 17.8.2017 17:11
Trump'ın bir tweeti 6 milyar dolar!

Bu sabah Başkanı Donald 'ın Amazon'un fiziksel mağaza sahiplerine zarar vererek, iş istihdamını baltaladığına yönelik tweeti sonrasında Amazon hisseleri birkaç dakika içinde 6 milyar dolar düştü

Başkanı Donald , Amazon'un vergisini ödeyen perakendecilere büyük zarar verdiğini savundu.

Trump, attığı tweet'te "Amazon, vergisini ödeyen perakendecilere büyük zarar veriyor. ABD çapında kasabalar, şehirler ve eyaletler zarar görüyor ve bir sürü insan işinden oluyor." ifadelerine yer verdi. Daha sonra bu mesaj Amazon hisselerinin aniden sert bir düşüşe geçmesine neden oldu ve şirketin piyasa değeri birkaç dakika içinde yaklaşık 6 milyar dolar geriledi.

İŞTE O TWEET;

Trump'ın kampanyası hakkında saldırgan haberler yapan 'u firmanın CEO'su 'un satın almasıyla Amazon, 2015 yılı sonlarından itibaren Trump'ın öfkesini çekmeye başlamıştı.

Trump, Bezos'un Post'u satın almasının nedeninin, Amazon'un vergi oranlarını düşürmeye yönelik olduğunu iddia ediyordu. Ancak Post ve Amazon, tamamen iki ayrı şirket olduğundan işe yaramadı.

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Trump'ın bir tweeti 6 milyar dolar!
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