Yılda 270 milyon $ tasarruf

Türkiye'nin beş ayrı bölgesinde toplam 1.000 megavatlık rüzgâr enerji si kapasitesi kurulması için yapılan ihaleyi Siemens ve Kalyon ile kurduğu konsorsiyumla kazanan Türkerler Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ( YEKA ) ile devletin enerjiden her yıl 270 milyon dolar tasarruf edeceğini söyledi. İhaleyle ilgili SABAH'a konuşan Türker, "Devlet şu anda teşvikle beraber rüzgâr enerjisine kilovatsaat başına 10.4 dolar ödüyor. İhalede fiyat 3.48'e düştü. Bu ülke ekonomisine inanılmaz bir katkı sağlayacak. Yılda yaklaşık 130 milyon dolarlık elektrik üretip, devlete satacağız. Devlet normalde 10.4'ten almış olsaydı bu enerjiye 400 milyon dolar ödeyecekti. Bu ihalede 3.48'den alacak ve 130 milyon dolar ödeyecek. Böylece devlet her yıl 270 milyon dolar tasarruf edecek" dedi.YEKA ihalelerinde yüzde 65 yerli, yüzde 35 yabancı şartı olduğunu anlatan Türker, "İthal edeceğimiz ürünlerde, Alman Hükümeti'nin ihracatçılarını desteklemek amacıyla oluşturduğu Hermes kredisini kullanmayı planlıyoruz. Projenin tamamı ithalata dayalı olsaydı, kredinin tamamını bu şekilde kullanabilirdik. Hermes dışında kalan kısmı ise yerli finansman ve özsermaye ile karşılayacağız. Siemens'le görüşmelerimiz devam ediyor. Projeye ortak olarak katılırsa finansmanın tamamı yurtdışından sağlanabilir" diye konuştu.Finansman görüşmelerini daha önce yaptıkları için ihalede fiyat kırarken ellerinin güçlendiğini söyleyen Türker, şöyle konuştu: "Alman ortağımız Siemens'in en gelişmiş, en pahalı tribünü en cazip fiyatlarla getirecek olması elimizi daha da güçlendirdi. Dersimizi çok iyi çalıştık. Konsorsiyumdaki üç şirket de bu işi çok iyi bilen firmalar. Hepimiz elimizi taşın altına koyduğumuz için fiyat olarak çok iyi bir sonuç çıktı." Almanya ile siyasi gerilimin olduğu bir dönemde Siemens'le ortaklık kurulmasının anlamlı olduğunu söyleyen Türker, "Siemens ile ortaklığımız Türkiye-Almanya arasındaki sıkıntının ekonomik değil siyasi olduğunu gösterdi. Türkiye'nin büyük bir yabancı sermayeyi çekmesi açısından da çok memnuniyet verici" dedi.İhaleden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın konsorsiyumu arayıp tebrik ettiğini söyleyen Türker, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak 'a da YEKA modeli nedeniyle teşekkür etti. Türker, şöyle devam etti: "Bu model olmasaydı, bu fiyat da olmazdı. Beni tebrik etmek için arayan arkadaşlara, 'Beni değil Enerji Bakanımız Berat Albayrak'ı tebrik edin' diyorum. Gerçekten Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi. Sayın bakanın gelişiyle birlikte enerjide çok önemli değişiklikler oldu. Yerli kömüre teşvik, dışa bağımlılığı aşağı çekme, Tuz Gölü doğalgaz deposu, güneş ve rüzgâr enerjisindeki model değişiklikleri... İnsanların birkaç sene önce hayalini bile kuramayacağı projeler bunlar."Rüzgârda 4 ihale daha olacağını söyleyen Türker, "Bu ihaledeki ısrarlı çabamızın nedeni diğerlerine de talip olmaktı. Kazanmak ve avantajlı duruma geçmek istedik. Onun için elimizden gelen son noktaya kadar fiyatı kırdık. Gelinen nokta gerçekten ülkemiz açısından ve piyasa belirleme noktasında son derece önemli" dedi. Holdingin YEKA'dan ayrı olarak da rüzgâr santrali yatırımları bulunduğunu hatırlatan Türker, "Halen 40 megavatlık rüzgâr santralimiz işletmede. Bu yıl içinde 110 megavat çalışan rüzgâr santralimiz olacak. Önümüzdeki yıl 250 megavata çıkaracağız. Biz 2.100 megavatlık rüzgâr santrali lisansı ile bu alanda Türkiye'de liderdik. Bunun 1.100 megavatını yerli ve yabancı firmalara sattık. Bu sayede ülkeye yabancı sermaye getirmiş olduk. Şu an bunlar faal. Toplam 1.5 milyar dolarlık bir yatırım oldu" şeklinde konuştu.Siemens dünyada olmayan türbin teknolojisini Türkiye'ye getirecek. 130 metre kule yüksekliğine, 140 metre kanat çapı ve 10 metre kanat genişliğine sahip 4 megavatlık türbinler kullanılacak. Bu teknoloji sayesinde üretim yüzde 40'a kadar artacak.Alman Hükümeti'nin ihracatçılarını desteklemek amacıyla oluşturduğu Hermes kredisi için ihale öncesinde görüşmeler yapıldı. Oradan alınan faiz oranına göre ihalede fiyatı nereye kadar indirecekleri belirlendi.2005'te türbin fiyatları 1.3-1.5 milyon euro düzeyindeyken, şu anda yarı fiyatına indi.Sadece Türkerler'de 100'ün üzerinde ölçüm direği var. Rüzgârda en verimli noktaların neresi olduğu biliniyor.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın kararlı tutumu, yatırımcının önünü açmasıyla bürokraside çok hızlı yol alındı.Türkiye'nin bu ihaleden çok şey kazanacağını anlatan Türker, "Birincisi yerli üretim türbinlerimiz olacak. İlk defa Türkiye'de rüzgâr türbini fabrikası kurulacak. Bu türbinleri 5 bölgede hayata geçireceğiz. Şu an yüzde 65'i yerli olacak, daha sonra tamamı yerli üretime dönecek. Daha önemlisi teknoloji ihraç edebilecek duruma geleceğiz. Çünkü bir Ar-Ge grubu kurulacak. Bu ekibin yüzde 80'i yerli mühendislerden oluşacak. Geliştirilen teknolojinin yurtdışına ihracı mümkün olabilecek. Tek başına bu bile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın Türkiye'ye yapmış olduğu çok önemli bir hizmettir. 3.500 kişiyi istihdam etmiş olacağız" değerlendirmesinde bulundu.