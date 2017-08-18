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sahipleri dikkat! Muayeneye giderken plakalarınızı yenileyin

AA

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 18.8.2017 11:54 Güncelleme Tarihi: 18.8.2017 11:58
Araç sahipleri dikkat! Muayeneye giderken plakalarınızı yenileyin

Tekirdağ Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şenol Turan, vatandaşları, muayenesine girmeden önce kusurlu olan plakaları yenilemeleri konusunda uyardı

Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, plakalarına ilişkin yeniden düzenlenen kusur tablosunun Temmuz ayından itibaren uygulandığına hatırlatarak, plakalarda vida bulunması, yazıların silik, bold veya italik şeklinde olmasının ağır kusurlu sayılacağından aracın muayeneden geçemeyeceğini kaydetti.

Plakalarında kusur olan vatandaşların muayeneye o şekilde gidince "ağır kusurlu" olduğu için mağduriyet yaşadığını belirten Turan, "Yeni düzenleme ile araçların üzerindeki plakaların deliksiz, vidasız olması gerekiyor. Plakası kusurlu olan vatandaşlar muayeneden geçemeyince , muayene istasyonları yetkilileri araç sahiplerini şoförler odalarına göndermektedir. Araç sahipleri şoförler odasına gelip aynı gün için de plakalarını yenilenmesine rağmen o gün içinde tekrar muayeneye girememektedir. Bu nedenle vatandaşlar mağdur oluyor" diye konuştu.

Turan, vatandaşların muayene öncesi trafik tescil şubelerine başvurmaları gerektiğini, buradan aldıkları belgelerle de şoförler odasından yeni plakalarını aynı gün içinde alabileceklerini sözlerine ekledi.

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Araç sahipleri dikkat! Muayeneye giderken plakalarınızı yenileyin
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