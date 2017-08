Firari FETÖ’cü Kazancılar ABD’ye üs kurmuş!

BUGÜN NELER OLDU

Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ ) finans kuruluşu Bank Asya 'yı hortumlayan, örgütün işadamlarından firari Kazancı ailesi ABD'de ortaya çıktı. Rodi Giyim 'in sahipleri Fetin ve Fatih Kazancı kardeşlerin, ABD'de seramik ve mermer işletmeleri olduğu tespit edildi. AA muhabirleri firari kardeşlerin Tile Optima ve Firuze adlı mermer ve seramik işletmelerini Virginia ve New Jersey'de görüntüledi.Yasin ve Selman Kazancı kardeşler, FETÖ şüphelisi Fetin Kazancı 'nın depoda olmadığını, kendilerinin de Fetin Kazancı ile herhangi bir akrabalık ilişkilerinin bulunmadığını belirterek, sadece onun işçileri olduklarını iddia etti. O arada arabasından inen Selman Kazancı, depoların kapısını kapatıp polisi aradı.Yasin Kazancı ise ajansın kameralarını kapatmasını istedi. Kendisini işletmenin müdürü olarak tanıtan Mehmet isimli şahıs gazetecilere fiziki saldırıda bulundu. Daha sonra işletmeye gelen polis gazetecileri bölgeden uzaklaştırdı.İflas eden Rodi Giyim'in sahibi Fatih Kazancı, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen 'in İzmir'e geldiği 1970'li yıllarda yanında bulunan ve 1980'lerde ise Akyaka Vakfı'nı kuran kurmayları arasında yer alıyordu. Geçen yıl aralıkta İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şubesi aralarında Fatih Kazancı'nın da bulunduğu 18 şüphelinin evlerine baskın yapmıştı.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun murakıp raporlarına göre, Fetin Kazancı'nın 2014'te iflasın eşiğinde olan Bank Asya'dan 100 milyon TL değerinde batık kredi aldığı ortaya çıkmıştı. Bankanın 9 ayda 1.5 milyar TL'ye ulaşan batık kredilerinin içinde ilk sırada Fetin Kazancı'nın ortağı olduğu Rodi Giyim bulunuyordu.