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Rus Grubu 'da üretime başladı

AA

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 18.8.2017 09:51 Güncelleme Tarihi: 18.8.2017 10:39
Rus GAZ Grubu Sakarya'da üretime başladı

’nın en büyük ticari araç üreticilerinden Grubu’nun, ’da GAZelle NEXT marka kamyonet üretimine başladığı bildirildi

'nın en büyük ticari araç üreticilerinden Grubu'ndan yapılan açıklamada, tümüyle metal kaplama olacak GAZelle NEXT marka kamyonetin üretimine 'da başlandığı belirtildi.

Kamyonete ait parçaların büyük kısmının Rus ve Türk üreticilerden temin edileceği kaydedilen açıklamada, aracın Türkiye'de sonbahar döneminde satışa çıkacağı duyuruldu.

Rus GAZ Grubu ile Türk Mersa Otomotiv, 2012 yılında GAZ markasının araçlarının Türkiye'de montajı ve satışı için iş birliğine başlamıştı.

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Rus GAZ Grubu Sakarya'da üretime başladı
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