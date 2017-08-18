Sabancı Holding'in net kârı arttı

Sabancı Holding CEO'su Mehmet Göçmen konuya ilişkin yaptığı açıklamada: "Türkiye'nin Sabancı'sı olarak 90 yılı aşkın geçmişimizden aldığımız güç, deneyim ve kültürümüzle her geçen gün büyümeye devam ediyoruz. DNA'mızda da olan inovasyon, AR-GE alanındaki çalışmalarımızı; güçlü insan kaynağımızın da katkısıyla daha dinamik, daha etkin ve daha rekabetçi bir yapıyla sürdürüyoruz. Gerçekleştirmekte olduğumuz dönüşümün verdiği enerjiyle ve en büyük gücümüz olan insan kaynağımızla birlikte; sürdürülebilirlik ve çevresel sorumluluk anlayışından da ödün vermeden yenilikçi ve katma değeri yüksek ürün ve hizmetlerle paydaşlarımıza sürdürülebilir değer yaratacağız."

"AKBANK İLE EKONOMİMİZE 235 MİLYAR TL KREDİ DESTEĞİ SAĞLADIK"

Holding'in bankacılık faaliyetleriyle ilgili de açıklamalarda bulunan Göçmen, 2017'nin ilk altı aylık döneminde reel sektöre yönelik kredilerin gelişim gösterdiğini, 190 milyar TL'si nakdi olmak üzere toplamda %7,4 büyümeyle kredilerin 235 milyar TL'ye ulaştığını belirtti. Bankanın dijitalleşme faaliyetlerindeki başarısına da değinen Göçmen sözlerine şöyle devam etti: "Akbank'ta dijital kanalları kullanan müşteri sayımızı 3,6 milyona, mobil bankacılık aktif müşteri sayımızı ise 3,5 milyona taşıdık. Bu yıl ayrıca dijital alandaki öncü yeniliklerden Blockchain teknolojisini yurtdışı para transferlerinde kullanan ilk Türk bankası olduk."

ENERJİSA 20 MİLYON KİŞİYE HİZMET VERDİĞİ DAĞITIM ALANINDA YATIRIMLARINI %44 ARTIRDI

Büyüyen, gelişen ve derinleşen Türkiye elektrik piyasasının öncü şirketi olan ve Türkiye'de her 4 kişiden 1'inin elektriğe erişimini sağlayan Enerjisa'da, verimlilik ve operasyonel mükemmellik odaklı faaliyetleri ile değer yaratmayı sürdürdüklerini belirten Mehmet Göçmen sözlerine şöyle devam etti: "Bu yılın ilk yarısı üretim, dağıtım ve satış iş kollarının tamamında, gerek pazar koşulları gerekse çeşitli düzenlemeler çerçevesinde önemli zorluklar içermiş olmasına rağmen Enerjisa olarak satışlarımızı %16, tek seferlik gelir ve giderler hariç faaliyet karımızı da %18 arttırdık. Çok geniş bir coğrafyada hizmet verdiğimiz ve 20 milyon kişinin elektrik enerjisine erişimini sağlayan elektrik dağıtım iş kolumuzda yatırımlarımızı geçen yılın aynı dönemine göre 780 Milyon TL yatırım yaparak %44 artırdık. 2016 yılı ve 2017'nin başında işletmeye giren üretim birimlerimizin de katkısıyla, bu yılın ilk yarısında toplam elektrik üretimimiz geçen yılın aynı döneminin yaklaşık %70 üzerinde gerçekleşti."

"DAHA VERİMLİ, REKABETÇİ VE ÖNGÖRÜLEBİLİR ENERJİ PİYASASI İÇİN ÇALIŞMALIYIZ"

Türkiye elektrik sektörünün güçlü büyüme dinamikleri ve daha verimli ve rekabetçi bir yönde gelişme potansiyeli ile dünyada önde gelen piyasalardan biri konumunda olduğunu belirten Mehmet Göçmen sözlerine şöyle devam etti : "Bu potansiyelin en etkin şekilde değerlendirilmesinde enerji stratejileri ve düzenlemeleri büyük önem taşımaktadır. Serbest piyasanın gelişimi yönünde Enerji Bakanlığı ve EPDK'nın liderliği ile bugüne kadar çok önemli gelişmeler kaydedildi. Ancak son dönemde özellikle perakende piyasasında maliyetler ve regüle tarife dengesi oldukça olumsuz seyrediyor. Serbestliği ve öngörülebilirliği güçlendirilmiş, arz ve talep dengelerini ve maliyetleri etkin yansıtan, rekabete dayalı işleyen, yeterli derinliğe sahip ve enerji verimini daha fazla özendiren enerji piyasalarına yönelik atılmış olan adımları mutlaka sürdürmeliyiz. Çok başarılı sonuçlar veren YEKA ihalesi ile yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji üretiminde yeni bir dönem başlamıştır."

"SANAYİ ŞİRKETLERİMİZLE AR-GE VE İNOVASYONDA FARK YARATTIK "

Sabancı Holding Sanayi Grubu'nun faaliyetlerine de değinen Göçmen: "Sanayi Grubumuz ilk altı ayda çok başarılı işlere imza attı. Brisa markamız ile gelecek sene Sabancı-Bridgestone ortaklığımızın 30. yılını kutlayacağız. Bir yandan Aksaray'daki ikinci fabrika yatırımımıza devam ederken, diğer yandan da İzmit fabrikamızda belgelendirilen Ar-Ge Merkezi'ni hayata geçirdik. Brisa ile küresel pazara son 5 yılda 1,5 milyar TL değerinde ürün ihraç ettik. Brisa AR-GE Merkezimizle %94 olan yerli üretim oranını artıracak ve ihracatımıza ivme kazandıracağız."

"Kordsa şirketimizle ise "yaşamı güçlendirme" misyonu ile katma değerli ve yenilikçi güçlendirme teknolojilerini Amerika'dan Asya Pasifik'e kadar dört kıtada müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz. Lastik, kompozit ve inşaat güçlendirme pazarının teknoloji lideri olan Kordsa şirketimiz, bir önceki yılın aynı dönemine göre operasyonel kârlılığını %22 artırdı. Net kârını ise %11'lik artışla 112 milyon TL'ye çıkardı. Bugün global pazardaki AR-GE ve inovasyon başarılarımız ve uzun vadeli müşteri ilişkilerimiz mevcut. Bugün Türkiye'nin ilk üç AR-GE merkezi arasında seçilen Kordsa AR-GE merkezimizde geleceğin daha hafif lastikleri ve araçları için çalışıyoruz. Bununla birlikte Kordsa ve Continental önemli bir işbirliği ile sektörde öncü bir çalışmaya imza attı. Kordsa, lastik güçlendirme teknolojilerindeki derin bilgi birikimi ve uzmanlığını Continental ile birleştirdi. Bu sayede lastik kord bezi banyosunda 80 yıldır kullanılan formülde değişiklik yapmayı başardılar."

Temsa'daki çalışmalarına değinen Göçmen son üç yıldır Türkiye otobüs pazar lideri olan Temsa'nın 2017 yılının ilk yarı pazar sonuçlarına göre yüzde 33'lük pay ile liderliğini koruduğunu belirtti. Göçmen sözlerine şöyle devam etti. "Temsa şirketimizin pazar payı %33 seviyelerinde. Dünyanın birçok ülkesinde yollarda Temsa otobüslerini görmek ülkemiz için gurur verici. 2017 yılı yurtdışı ciro hedefimiz ise 170 milyon doları aşmak."

"ÇİMENTODA YENİ YATIRIMLARLA BÜYÜYECEĞİZ"

Çimento şirketlerinin faaliyetlerine de değinen Göçmen: "Çimento şirketlerimiz Akçansa ve Çimsa ile sektördeki liderliğimizi bu dönemde de sürdürdük. 45 yıldan uzun süredir sektörde inovasyona yatırım yapma ilkesiyle hareket ediyoruz ve yapı sektörünün trendlerine yön veriyoruz. Sahip olduğumuz başarının temelinde inovasyon faaliyetlerine verdiğimiz önem ile bu alanda yaptığımız yatırımlar yer alıyor. Küresel koşullarda elde ettiğimiz büyümeyi sürdürülebilir kılma amacıyla, teknolojik trendlerini yakalamak ve inovatif çözümlerin bir parçası olmak her zaman şirketlerimizin ana hedefi oldu.

Çimsa şirketimizle 165 milyon ABD doları yatırım ile Afyonkarahisar'da bulunan fabrikamızın modern teknolojilerle donatılmış yeni yerine taşınma sürecini tamamladık. Çimsa Eskişehir Fabrikamızda 55 milyon ABD Doları tutarında yatırım ile I. Üretim Hattı'nın hem gri hem beyaz klinker üretecek şekilde modifikasyonunu gerçekleştiriyoruz. Bu yatırımımızın ardından, Eskişehir Fabrikamız yıllık 415 bin ton beyaz klinker üretim kapasitesine ulaşmış olacak. Böylece, Mersin Fabrikamız'ın mevcut üretimiyle birlikte yıllık beyaz klinker üretim kapasitemiz 1,6 milyon tona ulaşacak ve beyaz çimentodaki global konumumuz daha da güçlenecek.

"PERAKENDE SEKTÖRÜNDEKİ MARKALARIMIZLA TÜRKİYE'NİN HER YERİNDEYİZ"

Göçmen: "Sabancı Topluluğu olarak gıda perakende alanındaki öncü markamız CarrefourSA ile 2016 yılında başladığımız dönüşümü 2017 yılının ilk yarısında başarıyla devam ettirdik. Belirlenen strateji doğrultusunda öncelikle mağaza optimizasyonu çalışmalarına ve operasyonel mükemmellik çalışmalarına ağırlık verdik. Aynı zamanda "farklılaşma" konusunda tüm format yapılarımızı bulundukları coğrafyaya göre güçlendirdik. Bu çerçevede tedarik zinciri, satın alma, lojistik ve mağaza lokasyonlarımızı yeniledik. Bugün Türkiye genelinde 625 mağazamızla gıda perakendeciliğinde en iyi hizmeti verebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz."

2017 yılının ilk yarısının perakende sektörü için genelde durgun geçtiğini de belirten Göçmen sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye'nin teknoloji lideri olan Teknosa markamız ile özellikle ikinci çeyrek içerisinde özel günlerin yarattığı hareketlilik ve farklılaşan hizmetlerimizle aynı mağaza satışlarında hedeflediğimiz artışı yakaladık. Öncülük ettiğimiz çoklu kanal modelinde derinleşmeye devam ediyoruz. İlk yarı toplam ciromuz 1 milyar 531 milyon TL olarak gerçekleşti. Hedefimiz, yılın diğer yarısında sektörün üzerinde büyüyerek pozitif değer yaratmayı sürdürmektir."

"OTOMATİK KATILIMDA YAKLAŞIK 2.000 FİRMA AVİVASA'YI TERCİH ETTİ"

Sigorta şirketlerinin faaliyetlerine de değinen Göçmen, Avivasa şirketiyle yılın ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre fon büyüklüğünde %28 büyüme yakaladıklarını belirtti. Göçmen sözlerine şöyle devam etti: "30 Haziran 2017 tarihli verilere göre 13,5 milyar TL fon büyüklüğü ve %19,3 pazar payı ile Avivasa şirketimiz BES fon büyüklüğünde sektör liderliğini sürdürüyor. Bu tarih itibariyle de katılımcı sayımız 885 bine ulaşmış durumda. Otomatik katılım sisteminde ise aralarında ülkemizin dev holdinglerinin de yer aldığı yaklaşık 2.000 firma AvivaSA'yı tercih etti, BES'teki başarımızı Otomatik Katılımda da sürdürmeyi hedefliyoruz."

"Hayat-dışı sigorta sektörünün önde gelen oyuncularından Aksigorta şirketimiz ise, sektörün yılın ilk yarısında %7 büyümesine rağmen prim üretimini %15 artırarak dikkat çekici bir performans sergiledi. Haziran sonu itibarıyla Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) bazında hazırlanan finansal tablolara göre ise Aksigorta net karı geçen yılın aynı dönemine göre ikiye katlanarak 74 milyon TL'ye ulaştı. Amacımız karlılığı sürdürülebilir, sermayesi güçlü, finansalları ve bilançoları son derece şeffaf bir şirket olarak 2017'nin geri kalan döneminde de dengeli bir portföy yaratmaya, sektörün üzerinde büyümeye, müşteri odaklı hizmet anlayışımız doğrultusunda dijital dönüşüme ve inovasyona yatırım yapmaya ve piyasa değerimizi artırmaya devam etmektir."