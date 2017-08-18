Zeybekci: Merkel'in Gümrük Birliği açıklaması için yetkisi olması lazım

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Gümrük Birliği Anlaşması ile ilgili açıklamasına yönelik bir değerlendirme yaptı.

"Böyle açıklamalarla veyahut işlerin kötü gitmesiyle bunun kaybedeni hem Türkiye hem Almanya olur" diyen Zeybekci, şunları söyledi:

"Bu açıklamalarla, bu tarz olumsuz gelişmelerle her iki taraf da kaybedip üzüleceğine göre kimlerin sevineceğini iyi düşünmek lazım. Gerek FETÖ'nün gerek bölücü terör örgütü mensuplarının gerekse iki ülkenin ilerlemesiyle ilgili istenmeyen mihrakların sevineceği bir ortamda bunu iyi düşünmek lazım."

"MERKEL'İN YETKİSİ YOK"

"Merkel'in Gümrük Birliği açıklaması için yetkisinin olması lazım" diyen Zeybekci, "Gümrük Birliği revizyonu için 28 ülkenin imzası gerek, birtek Almanya'nın değil" ifadesini kullandı. Ekonomi Bakanı, Avrasya Gümrük Birliği'ne üye olmak istediklerini ve konuyla ilgili temasların bu yıl başlayacağını duyurdu.

RUSYA İLE İLİŞKİLER

Rusya ile ilişkiler hakkında da konuşan Zeybekci, iki ülkenin Kasım 2015'ten önceki iklime çok yakın olduğunu 2017'deki ticaret hacminin 2014'teki 30 milyar dolar seviyesine yaklaşabileceğini söyledi.

TL ve Ruble ticaretini artırmayı hedeflediklerini belirten Ekonomi Bakanı, "Rusya ile serbest ticaret anlaşmasını bu yıl imzalamak istiyoruz" dedi. Bakan, iki ülke arası ticaret hacmi hedefini 100 milyar dolar olarak duyurdu.

Zeybekci'nden önce söz alan Rus Enerji Bakanı Aleksandr Novak, "Türkiye Rusya'nın çok önemli bir ticari bir ortağıdır. Ülkelerimizin çok yönlü iş birliği gelişmektedir. Bütün alanlarda, sanayi, ulaşım, tarım, inşaat, aynı zamanda finans ve diğer birçok alanlarda iş birliğimizi geliştiriyoruz. Aynı zamanda yatırım iş birliği de öngörülüyor ve yapılıyor" dedi.

Ortak Türk-Rus yatırım fonunun oluşturulmasının öngörüldüğünü hatırlatan Novak, "İskenderun'da dökme demir fabrikasının inşaatından söz edebiliriz" diye konuştu