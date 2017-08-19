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Bayram tatilinin uzaması kiralık araca talebi artırdı

AA

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 19.8.2017 13:13 Güncelleme Tarihi: 19.8.2017 13:21
Bayram tatilinin uzaması kiralık araca talebi artırdı

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Genel Koordinatörü Tolga Özgül, " tatilinde gu¨nlu¨k kiralamada kullanılan arac¸ların doluluk oranının yu¨zde 90'ları geçeceğini tahmin ediyorum" dedi

Özgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tatilinin uzamasıyla araç kiralama piyasasındaki hareketliliğin arttığını söyledi.

YÜZDE 90'I GEÇECEK

Bu yıl önceki yıllara göre araç kiralamaya talebin yoğun olduğunu dile getiren Özgül, "O¨zellikle yazın ve hafta sonlarında gu¨nlu¨k kiralamada kullanılan arac¸ların doluluk oranları yu¨zde 90'ların u¨zerine c¸ıktı. O¨nu¨mu¨zdeki Kurban Bayramı tatilinde gu¨nlu¨k kiralamada kullanılan arac¸ların doluluk oranının yu¨zde 90'ları geçeceğini tahmin ediyorum. Bu nedenle bayram tatilinde kiralık arac¸ bulmak zorlas¸acagˆından, arac¸ kiralamayı du¨s¸u¨nenlerin o¨nceden rezervasyon yaptırmasını o¨neriyorum." diye konuştu.

KİRALAMA ALTERNATİFİNİ TERCİH EDENLERİN SAYISI GU¨NDEN GU¨NE ARTACAK

Son dönemde hem kurumların hem de vatandaşların "uzun dönemli kiralama" olarak bilinen operasyonel kiralamayı tercih ettiğinin altını çizen Özgül, şöyle devam etti:

"TÜİK'in Haziran 2017 verilerine göre ülkemizde 11 milyon 666 bin otomobil bulunuyor. Bunların 2 milyon 500 bine yakınının s¸irketler ve is¸letmeler tarafından is¸ amac¸lı olarak kullanıldığı du¨s¸u¨nu¨lu¨rse, bu araç parkının henüz yüzde 13'ü operasyonel kiralamaya hizmet verir durumda. Gelis¸mis¸ u¨lkelerde bu oran yüzde 30-45 dolayında değişiyor. Bu da sekto¨ru¨n u¨lkemizde o¨nemli bir bu¨yu¨me potansiyeline sahip oldugˆunu gösteriyor."

Operasyonel kiralamanın kolaylık ve avantaj getirdiğine dikkati çeken Özgül, "Bunun bireyler tarafından da anlas¸ılmasıyla araba satın almak yerine kiralama alternatifini tercih edenlerin sayısı gu¨nden gu¨ne artacaktır." şeklinde konuştu.

Özgül, oto kiralama s¸irketlerinin hizmetlerine ilişkin tu¨m tahsilat ve o¨demelerini banka ve benzeri finansal kurulus¸larla yapma zorunlulugˆu getiren düzenlemenin 1 Temmuz'da yürürlüğe girdiğini anımsatarak, "TOKKDER olarak uygulamayı destekliyoruz. Tebligˆin uygulanmasıyla ilgili sıkı denetimler sayesinde kiralamada 'merdiven altı' diye tabir edilen ve gerekli standartları sagˆlamayan bazı firmaların ortadan kalkacagˆını du¨s¸u¨nu¨yoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Karayolu Tas¸ıma Yo¨netmeligˆi'ni yenileme çalışmaları kapsamında hazırlanan taslak için görüş ve önerilerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına ilettiklerini ifade eden Özgül, şunları kaydetti:

"Sektörün daha da büyümesi için yapılması gerekenlere dair görüş ve önerilerimizi Bakanlığa ilettik. Mevcut yönetmeliğe göre Türkiye'de uluslararası veya yurt ic¸i es¸ya tas¸ımacılıgˆı yapan gerc¸ek veya tu¨zel kis¸iler ticari arac¸ kiralayamaz. Çıkacak yeni yönetmelikle ticari arac¸ların kiralanmasının önü açılırsa, verimliligˆimiz ve ekonomiye katkımız artacaktır."

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Bayram tatilinin uzaması kiralık araca talebi artırdı
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