Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Otellerin çoğu şimdiden yüzde 100 doldu

AA

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 19.8.2017 12:15 Güncelleme Tarihi: 19.8.2017 12:28
Otellerin çoğu şimdiden yüzde 100 doldu

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Duran, bayram inin 10 güne çıkarılmasının sektörüne doping etkisi yaptığını belirterek, " Bayramı sürecinde iç pazarda 1,5 milyon Türk'ün tatil yapacağını tahmin ediyoruz. Otellerin çoğu şimdiden yüzde 100 doldu." dedi

Duran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otellerin yüzde 70'inin yabancı lerle dolu olduğunu söyledi.

Bayramı inin uzatılmasının da iç pazara olumlu yansıdığını vurgulayan Duran, bunun önemli bir ihtiyacı karşılayacağını ifade etti.

deki yoğunluktan mutlu olduklarını anlatan Duran, şunları kaydetti:

"Zor geçen bir yıldan sonra 10 günlük tatil verilmesi önemli bir ihtiyaçtı. sürecinde iç pazarda 1,5 milyon Türk'ün tatil yapacağını tahmin ediyoruz. Otellerin çoğu şimdiden yüzde 100 doldu. Bazı otellerdeki doluluk oranları da yüzde 90 seviyelerinde. Rus pazarının yoğunluğu, Avrupa'nın canlanıyor olması, BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu) ülkelerinden ve İsrail'den hareketlilik olması mutlu etti. İç pazar çok hareketlenecek."

Duran, bayramda tatil yapacaklara, bir an önce rezervasyonlarını yaptırmaları önerisinde bulundu.

"2016'NIN YARALARI SARILMIŞ VAZİYETTE"

Duran, son verilere göre fiyatlarda 70-80 dolarlık düşüş olduğunu belirterek, "Gelen turist anlamında 2016'nın yaraları sarılmış vaziyette. Artık önümüze 2018 ve sonrasına bakmamız lazım. Bu sene asıl amaç, olmayan bir misafiri kazandırıp, onu en iyi şekilde ağırlamaktı. Türkiye'nin vazgeçilmez olduğunu, hizmet kalitesini göstermekti." diye konuştu.

Taleplerde artış olduğu için fiyatların da hak ettiği noktaya getirileceğini anlatan Duran, larda yüzde 50'ye kadar indirimler yapıldığını sözlerine ekledi.

BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Turkcell’le Başarı Hikayeleri: Samsung
ARKADAŞINA GÖNDER
Otellerin çoğu şimdiden yüzde 100 doldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz