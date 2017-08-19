Duran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otellerin yüzde 70'inin yabancı turistlerle dolu olduğunu söyledi.

Kurban Bayramı tatilinin uzatılmasının da iç pazara olumlu yansıdığını vurgulayan Duran, bunun önemli bir ihtiyacı karşılayacağını ifade etti.

Turizmdeki yoğunluktan mutlu olduklarını anlatan Duran, şunları kaydetti:

"Zor geçen bir yıldan sonra 10 günlük tatil verilmesi önemli bir ihtiyaçtı. Kurban Bayramı sürecinde iç pazarda 1,5 milyon Türk'ün tatil yapacağını tahmin ediyoruz. Otellerin çoğu şimdiden yüzde 100 doldu. Bazı otellerdeki doluluk oranları da yüzde 90 seviyelerinde. Rus pazarının yoğunluğu, Avrupa'nın canlanıyor olması, BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu) ülkelerinden ve İsrail'den hareketlilik olması mutlu etti. İç pazar çok hareketlenecek."

Duran, bayramda tatil yapacaklara, bir an önce rezervasyonlarını yaptırmaları önerisinde bulundu.

"2016'NIN YARALARI SARILMIŞ VAZİYETTE"

Duran, son verilere göre fiyatlarda 70-80 dolarlık düşüş olduğunu belirterek, "Gelen turist anlamında 2016'nın yaraları sarılmış vaziyette. Artık önümüze 2018 ve sonrasına bakmamız lazım. Bu sene asıl amaç, olmayan bir misafiri kazandırıp, onu en iyi şekilde ağırlamaktı. Türkiye'nin vazgeçilmez olduğunu, hizmet kalitesini göstermekti." diye konuştu.

Taleplerde artış olduğu için fiyatların da hak ettiği noktaya getirileceğini anlatan Duran, erken rezervasyonlarda yüzde 50'ye kadar indirimler yapıldığını sözlerine ekledi.