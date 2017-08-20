Doğal taş ve teknolojileri fuarı

Fuarın açık ve kapalı 15 bin metrekarelik bir alanda gerçekleşeceğini bildiren İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Kahyaoğlu, "bu fuarın ülkemizde kalıcı fuar olması için çalıştıklarını" söyledi.

41 ÜLKE TÜRKİYE'DE

Fuar için 41 ülkeden 520 kişilik heyeti Türkiye'ye getirdiklerini söyleyen Ali Kahyaoğlu, "Amacımız sadece gelen yabancı alıcılara mermer ve mermer makinaları satmak değil. Misafirlerimize İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini gezdirip, ülkemizi ve İstanbul'u tanıtmaktır." dedi.

FETÖ DARBESİNDEN SONRA BU TÜR ORGANİZASYONLARA İHTİYACIMIZ VAR

Tarihi yerlerin gezilmesi dışında 2 akşam Boğaz'da tekne gezisi düzenleneceğini söyleyen Kahyaoğlu, "15 Temmuz Fetö Darbesi'nden sonra ülkemizin ekonomik siyasal ve turistik açıdan hiçbir sıkıntısı olmadığını misafirlerimize göstermek istediklerini ve böylece Onlarda birer gönüllü elçilerimiz olarak ülkelerine dönmelerini sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

ÜLKEMİZİN TANITIMINA ÖNEMLİ KATKISI OLACAK

Fuar süresince İFM'de konuşmalar ve sergi gibi bir çok etkinlik üzerinde çalışan Ali Kahyaoğlu, fuarların ihracatı artırma dışında ülkemizin tanıtımı için de önemli mecralar olduğunu bu yönüyle de düşünerek düzenleyeceğimiz fuarın etkisini daha da artırmak istediklerini söyledi.

SEKTÖR ÖNEMLİ BİR KAZANIM ELDE EDECEK

İstanbul Maden İhracatçıları Başkanı Ali Kahyaoğlu, tüm mimar, müteahhit, iş adamları ve halkımızı fuara davetli olduklarını ve çok önemli ticari ve kültürel kazanımlar elde edeceklerine inandığını ifade etti.



