Okul servisine çekidüzen

İzmir'de anaokulu servisinde unutulan 3 yaşındaki Alperen Sakin
'in yaşamını yitirmesinin ardından gözler okul ve kreş servislerine çevrildi. Okulların açılmasına kısa süre kala yaşanan elim olaydan sonra denetim ve standartlar yeniden gündeme geldi. Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE
) şoförlerin psikoteknik ve psikososyal testlerden geçirilip, ceza puanlarının kontrol edilerek araç kullanmaya yetkin olup olmadığının belirlendiği standardizasyonunun zorunlu hale gelebileceği öğrenildi.
BELGE İÇİN EĞİTİM VERİRİZ
TSE Başkanı Sebahittin Korkmaz, SABAH'a yaptığı açıklamada yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in, okul servis işletmelerinin standartlara uygun şartlarda hizmet vermelerinin önemini bir kez daha gösterdiğini belirtti. Korkmaz, TS ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirmesi'nin okul servislerinde yolcu güvenliğinin sağlanmasında kritik rol oynayacağını vurguladı. Korkmaz, standarda uygun sistem kuran işletmelerin ölüm ve yaralanma sayısını azaltabileceklerini söyledi. Korkmaz, belge için verecekleri eğitimlerin servis işletmelerinde can güvenliğinin artırılması ve hizmet kalitesinin yükseltilmesine önemli katkı sağlayacağını da belirtti.
ZORUNLU HALE GELEBİLİR
TS ISO 39001 belgesi, trafik kaza
larına yol açan riskleri tamamen ortadan kaldırıp ya da en aza indirmeyi hedefliyor. Belge başvuruları 1 Ağustos 2016 itibarıyla başladı. Şu anda iki kurumla görüşmeler sürüyor. TSE yetkilileri, bu belge verilmeden önce kurumların sıkı bir denetimden geçirildiğini belirterek, "Şoförlerin yetkinlikleri, psikoteknik ve psikososyal testleri, son 5 yılda aldığı cezalar ve puanlar dahil birçok kritere bakılıyor. Bu kriterleri sağlayamayana belge verilmiyor. Belgelendirme işlemleri şu anda gönüllülük esasıyla yapılıyor. Zorunlu olursa servis şoförleri bu tip testlerden geçirilip, denetlenir. Denetim aşamasında bu tip ihmallar ortaya çıkar" dedi. Yetkililer, ilgili bakanlıklarla görüşerek ISO 39001 belgelendirmesinin okul servislerinde zorunlu hale getirilmesini planladıklarını belirttiler.
HANGİ KRİTERLER ARANIYOR?
Türkiye'de öğrenci taşımacılığı "Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği" çerçevesinde yapılıyor. Yönetmeliğe rağmen servis araçlarıyla yapılan öğrenci taşımacılığında birçok sorun yaşanıyor. Bazı servis araçları belirlenen niteliklere sahip değil. Belge düzenine uyulmuyor. Şoförün ve rehber personelin psikoteknik ve pedagojik eğitim aldığına ilişkin bir belgeye sahip olup olmadığına bakılmıyor. Servis şoförleri, Şoför Eğitim Sertifikası, Toplu Taşım Aracı Kullanım Belgesi ve Güzergâh Kullanım İzin Belgesi'yle yola çıkabiliyor.
35 BİN OKUL SERVİSİ VAR
Türkiye'deki okul servisi
sayısı 35
bini buluyor.
İstanbul'da
toplam 5 bin
249 okul, 2
milyon 666
bin öğrenci,
17 bin de
okul servisi
var. Türkiye
genelinde
ise yaklaşık
5 bin korsan
servis olduğu
düşünülüyor.
Bu rakamın
içinde özel
kreş servisleri
yok. Korsan
servislerde de
hiçbir belge
denetimi
yapılmıyor.
Geçen hafta İzmir'de anaokuluna gitmek için ailesinin okul servisine bindirdiği minik Alperen, sekiz saat serviste unutulunca, havasızlıktan hayatını kaybetmişti.