Bakan Arslan'dan flaş açıklama!

Bakan Arslan "Bayram tatili boyunca yolların tamamında acil olanlar dışındaki tüm çalışmaları durduracağız" dedi

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsündeki çalışmalar kapsamında, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çalışmalar bu gece bitiyor. Köprü 6 şeritli olarak hizmet verecek" dedi.

OTOYOLLAR ÜCRETSİZ

Öte yandan Bakan Arslan, daha önce yaptığı açıklamada, 30 Ağustos Çarşamba günü başlamak üzere, 5 Eylül Salı günü sabah 07.00'ye kadar, YİD köprüleri hariç, köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını da duyurmuştu.