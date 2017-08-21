Binasını kendi değiştirene sıfır faizle kredi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki depreme yönelik tedbirlerin hızla hayata geçmesi için yeni çıkarılacak kentsel dönüşüm yasasını ve yeni yol haritası ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu

"SIFIR FAİZLE FİNANS DESTEĞİ VERECEĞİZ"

Eğer vatandaştan bakanlığa kadar uzanan süreçte belediyeler tabi en başta topluca bir seferberliğe geçersek bu dediğimiz rakamı tuttururuz diyen Özhaseki "Burada ne tür destekler var. Birincisi eskiden beri gelen kira yardımları var. 800/900 TL aylık, kimi zaman 36 ay kadar süren bina bitene kadar kira yardımında bulunuyoruz. Arkasından eğer kendi binasını dönüştürmek istiyorsa, bankadan faiz almışsa, yüzde 4 faizine biz destek oluyoruz. Ama inşallah yeni yasa da çok daha büyük oranda faizine katlanacağız. Yani finans bulunacak faizini biz karşılayacağız. Elimizdeki imkanları seferber ettiğimizde sıfır faizle finans desteği vereceğiz. Hem şahıslara vereceğiz, hem de belediyelere vereceğiz. Biraz belki masraf alınabilir. Onun dışında bir şey talep etmeyeceğiz" dedi

"HİÇ DÜŞÜNMEDEN 20-30-50 MİLYAR LİRA VERECEĞİZ"

Milliyet'e konuşan Bakan Özhaseki sözlerine şöyle devam etti: Şimdi, insanlar binasını yıksınlar ellerinde 3-5 kuruş para var arkası yok. Burada destek lazım. Aynı şekilde belediyeler, işe başlayacaklar, en azından can suyu mesafesinde bir destek gerekir. Bin konutluk bir işe başlayacak bir belediyeye hiç düşünmeden 20-30-50 milyar lira vereceğiz. İşe başlasınlar diye. Arkasından kendisi ticari mekanları satar, dönüştürür, vatandaştan biraz katkı alır ama önce can suyu vermek lazım. İşte bu faizsiz kredi. Sıfır faiz. İller bankasından takas imkanları olduğu gibi dünya bankası İslam Kalkınma Bankası gibi yerlerden uzun vadeli aldığımız kredileri bu alanda kullanacağız