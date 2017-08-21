Markafoni yarın yeniden hizmet verecek

Markafoni'nin internet sitesinde Cafer Mahiroğlu imzasıyla yayınlanan duyuruda şu bilgiler verildi:

YENİ PROJELER YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ

"Değişen, dönüşen dünyayı evinize getiren Markafoni ailesi olarak yeni bir başlangıç yapıyoruz. Öncü rolümüzü bilerek, halkımıza saygılı, ilkeli tavrımızla yeni projeler yapmaya devam edeceğiz. Amacımız siz dostlarımızın gereksinimlerini hızla karşılarken, iletişim kanallarını açık tutup, güçlendirmek, birlikte karar alarak ortak akılla hareket etmektir. E-ticaret sadece bir alışveriş ortamı değildir. Teknolojinin sağladığı bu olanak, bize çok yönlü dil kurma şansı vermekte günlük yaşamın tüm renklerini paylaşmamıza zemin hazırlamaktadır.

KISA SÜRE İÇİNDE PERDEMİZİ YENİDEN AÇACAĞIZ



Markafoni olarak yeni dönemde, bunu bilerek yolumuza devam edeceğiz. Sanal olmayacağız... Tersine yaşamınızı kolaylaştıran, bir tıkla ulaşacağınız hakiki insanlar bulacaksınız karşınızda. Sizin bir komşunuz, akrabanız olmak için çaba harcayacağız... Küçük sürprizlerle kapınızı çalıp, belki bir kahvenizi içeceğiz... Kırk yıllık hatırı olan dostluklar kurmak niyetindeyiz. Size ve ülkemize karşı sorumluluğumuzu bilerek, kısa süre içinde perdemizi yeniden açacağız. Hayatın kendisinin büyük bir sahne olduğunu biliyor ve bunu sizle paylaşmak istiyoruz... İlk olmak gurur verirken, bir yandan da yeni görevler üstlenmemize neden oluyor. Bu bilinçle dost bir gülümsemenin, sıcak bir el sıkışmanın içtenliğiyle yola koyuluyoruz..."

15 MİLYON DOLARA SATILMIŞTI



Hatırlanacağı üzere 30 Haziran'da Türkiye faaliyetlerine son veren Markafoni, İngiltere'deki Select Group'un sahibi Türk işadamı Cafer Mahiroğlu tarafından 15 milyon dolara satın alınmıştı. Mahiroğlu, geçtiğimiz ay online alışveriş sitesi Markafoni'ye 30 milyon dolar yatırımyaptığını açıklamıştı.