Singapur’da hedef yeni yatırımlar

Başbakan Binali Yıldırım
, resmi ziyaret gerçekleştireceği Singapur ve Vietnam seyahatinin ilk durağı olan Singapur'da iş dünyası ile bir araya geldi. Singapur ile iyi ilişkilere ve hızla gelişmesine vurgu yapan Yıldırım'ın yatırımlar konusunda bu ülkeye daha fazla önem verilmesini istediği kaydediliyor.
HAVAALANINI İNCELEDİ
Heyette, siyasi isimlerin yanı sıra Savunma Sanayi, Piri Reis
Üniversitesi, TÜBİTAK, TSE, THY, TAİ, DEİK, MÜSİAD gibi önde gelen kurumlardan da üst düzeyde isimler yer aldı. Yıldırım, bugün ülkenin önde gelen siyaset ve ekonomi çevrelerinin katıldığı "Singapore Lecture" konferansına da konuşmacı olarak katılacak. Singapur Changi Uluslararası Havalimanı'nın inşaatı devam eden yeni terminal binasını ziyaret eden ve incelemelerde bulunan Yıldırım, çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Ardından kalacağı otele geçen Yıldırım, burada Singapur'un önde gelen medya kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi. Yıldırım, Türk iş adamları ile toplantı yaptı.
DİKKAT ÇEKEN HEYET
Yıldırım ile Başbakan Yardımcıları Mehmet Şimşek ve Recep Akdağ, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş ve Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Türkiye-Singapur Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Halis Dalkılıç, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız'ın yanı sıra heyette dikkat çeken isimler de yer aldı.
Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir, Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oral Erdoğan, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Ahmet Arif Ergin, TSE Başkanı Sebahattin Korkmaz, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/ TAI) Genel Müdürü Temel Kotil, Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut, DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ile milletvekilleri, bazı bürokratlar, çok sayıda işadamı da Singapur'a geldi.
"ASYA KAPLANI"
Yıldırım, Asya'nın finans merkezlerinin başında gelen ve 5 ülke ile birlikte "Asya Kaplanı" olarak adlandırılan Singapur'da resmi ziyaret kapsamında Başbakan Lee Hsien Loong ile görüşecek. Yıldırım, Singapur Cumhurbaşkanı Tony Tan Keng Yam ile bir araya gelecek. Singapur'daki çeşitli devlet şirketleri ile endüstri tesislerini de ziyaret edecek Yıldırım, Singapur- Türk İş Forumu'na da katılacak. Singapur ile 2015'te imzalanan ve Türkiye'nin bugüne kadar taraf olduğu en kapsamlı Serbest Ticaret Anlaşması'nın geçtiğimiz günlerde Meclis'ten geçmesinin ardından gerçekleşen ziyarette yeni dönem ticari ilişkiler de ele alınacak. Görüşmelerde ikili siyasi, ekonomik, kültürel iş birliği, terörizmle mücadele ile diğer bölgesel ve uluslararası gelişmeler de detaylı değerlendirilecek.
SİNGAPUR'A ÖZEL ÖNEM İSTEDİ
Başbakan Yıldırım, Türk işadamlarına son yapılan Serbest Ticaret Bölgesi anlaşmasına vurgu yaparak yatırımlarını artırmaları mesajını verdi. Ekonomisi hızla gelişen 5.5 milyon nüfuslu ülke, 2016'da yaklaşık 6 milyar dolar bütçe fazlası verdi. Dışa açıklık açısından en liberal ülkeler arasında yer alan Singapur, yüksek gelir düzeyine sahip tüketicilerden oluşan iç pazarın yanı sıra pek çok ülke tarafından bir merkez olarak kullanılıyor. Denizcilik, taşımacılık, inşaat alanlarında da geniş bir yatırım şansı olan Asya'nın hızla gelişen ülkesine Yıldırım'ın işadamlarından daha fazla önem vermelerini istediği de kaydedildi.
ÖZEL KONFERANS
Yıldırım, Singapur'u ziyaret eden yabancı devlet ve hükümet liderlerini, fikir önderleri ve alanında lider şahsiyetleri buluşturan üst düzey bir etkinlik olan geleneksel "Singapore Lecture" konferansına konuşmacı olarak katılacak. Konferansla Singapurlu kamu ve özel sektör karar alıcılarının, dünyanın önde gelen isimlerinden, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında bilgi alması hedefleniyor. 1980'den beri düzenlenen etkinlikte, son olarak Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı François Hollande bir konferans vermişti.