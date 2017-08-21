TOKİ’den İstanbul’da 603 lira taksitle ev

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ
), İstanbul Kayaşehir
'de dar ve orta gelir grubu için inşa edilen bin 892 konutu, 4 Ekim'de kura yöntemiyle satışa çıkaracak. TOKİ Başkanı Ergün Turan, dar gelirli, hiç konut sahibi olmayan vatandaşları kira öder gibi ev sahibi yapmak istediklerini söyledi. Kayaşehir'deki konut bölgesinde yeni bir aşamaya geldiklerini belirten Turan, "Orta gelir grubu için ürettiğimiz bin 892 sosyal konutun yapımı önemli bir seviyeye ulaştı, satış için gerekli koşullar oluştu. Bu nedenle, İstanbullulara bu müjdeyi verme kararı aldık" dedi.
MAHALLE KONSEPTİ
Satışa sunulacak bu konutların 'mahalle konsepti' ile geliştirildiğini ve semt kültürünü barındırdığını dile getiren Turan, "Kayaşehir'deki projemizle mahalle kültürü yaşayacak" dedi. Turan, proje kapsamındaki konutların arasından caddelerin geçtiğini, bunların etrafında da tek katlı dükkânların bulunduğunu anlattı. Projeye başvuru için hiç konut sahibi olmama şartı aranacağını vurgulayan Turan, başvuruların üç kategoride değerlendirileceğini söyledi. Başkan Turan, şöyle konuştu: "Bu kategoriler, şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri, en az yüzde 40 engelli vatandaşlar ve diğer alıcı adaylarını kapsıyor. Başvuruda bulunacak kişilerin İstanbul'da en geç 31 Aralık 2015'ten itibaren kesintisiz ikâmet ediyor olması gerekiyor. Başvuru sahipleri, konut tiplerinden sadece biri için başvuru yapabilecek."
144 AY TAKSİTLE
Şartları sağlayan kişiler, 5-20 Eylül'de 5 bin lira başvuru bedelini yatırarak projeye müracat edebilecek. Konutların satışı yüzde 25 peşinat ve 120 ay vade ile yüzde 40 peşinat ve 144 ay vadeli yapılabilecek. Fiyatlar 144 bin 755 liradan, taksitler ise aylık 603 liradan başlayacak.