Altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? (22 Ağustos)

Yaz aylarının gelmesiye birlikte düğünler, nişanlar ve sünnet törenleri gibi özel günler giderek arttı. Vatandaşlarımız arasında da en değerli hediyelik eşya olarak nitelendirilen altının fiyatı ve gidişatı merak ediliyor. Yatırımcılar dışında vatandaşlar da altının durumunu yakından takip ediyor. Kapalıçarşı'da ise gram altın kaç liradan işlem görüyor? İşte altın ne kadar? Gram altın ne kada? Çeyrek altın ne kadar? gibi soruların yanıtları...

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 232,8718

SATIŞ: 238,1490

GRAM ALTIN

ALIŞ: 144,5920

SATIŞ: 144,6382

YARIM ALTIN

ALIŞ: 464,2882

SATIŞ: 476,2981

TAM ALTIN

ALIŞ: 931,4874

SATIŞ: 949,6830

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 963,0000

SATIŞ: 975,0000

ONS

ALIŞ: 1.284,2500

SATIŞ: 1.284,7500