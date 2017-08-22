Altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? (22 Ağustos)

Yaz aylarının gelmesiye birlikte düğünler, nişanlar ve sünnet törenleri gibi özel günler giderek arttı. Vatandaşlarımız arasında da en değerli hediyelik eşya olarak nitelendirilen altının fiyatı ve gidişatı merak ediliyor. Yatırımcılar dışında vatandaşlar da altının durumunu yakından takip ediyor. Kapalıçarşı'da ise gram altın kaç liradan işlem görüyor? İşte altın ne kadar? Gram altın ne kada? Çeyrek altın ne kadar? gibi soruların yanıtları...
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 232,8718
SATIŞ: 238,1490
GRAM ALTIN
ALIŞ: 144,5920
SATIŞ: 144,6382
YARIM ALTIN
ALIŞ: 464,2882
SATIŞ: 476,2981
TAM ALTIN
ALIŞ: 931,4874
SATIŞ: 949,6830
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 963,0000
SATIŞ: 975,0000
ONS
ALIŞ: 1.284,2500
SATIŞ: 1.284,7500