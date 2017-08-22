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Altın fiyatları ne kadar? ne kadar? kaç TL? (22 Ağustos)

Giriş Tarihi: 22.8.2017 11:07 Güncelleme Tarihi: 22.8.2017 11:14
Altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? (22 Ağustos)

22 Ağustos altın fiyatlarındaki son durumu altın alma düşüncesi olan vatandaşlarımıza özel olarak hazırladık. ne kadar? ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? gibi sorularınızın yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz. Altın 22 Ağustos Salı gününe nasıl başladı? Gram altın kaç lira? İşte 22 Ağustos altın fiyatları...

Yaz aylarının gelmesiye birlikte düğünler, nişanlar ve sünnet törenleri gibi özel günler giderek arttı. Vatandaşlarımız arasında da en değerli hediyelik eşya olarak nitelendirilen altının fiyatı ve gidişatı merak ediliyor. Yatırımcılar dışında vatandaşlar da altının durumunu yakından takip ediyor. 'da ise kaç liradan işlem görüyor? İşte altın ne kadar? Gram altın ne kada? ne kadar? gibi soruların yanıtları...

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 232,8718

SATIŞ: 238,1490

GRAM ALTIN

ALIŞ: 144,5920

SATIŞ: 144,6382

YARIM ALTIN

ALIŞ: 464,2882

SATIŞ: 476,2981

TAM ALTIN

ALIŞ: 931,4874

SATIŞ: 949,6830

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 963,0000

SATIŞ: 975,0000

ONS

ALIŞ: 1.284,2500

SATIŞ: 1.284,7500

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Altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? (22 Ağustos)
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