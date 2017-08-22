Dünya devi Jeep el değiştiriyor

Avrupa ve ABD merkezli otomotiv devlerinin adresleri hızla değişiyor. Özellikle otomotivde Çinlilerin 10-15 yıl önce başlattıkları yaşam mücadelesi, bu süre sonunda anavatanlarının ötesine taşmaya başladı. Kendi pazarlarında Mercedes'ten Volkswagen'e BMW'den Renault'ya kadar neredeyse tüm otomotiv şirketleriyle işbirliği ve ortaklıklara giden Çinliler şimdi gözlerini büyük oyuna çevirdi. Yılda 23 milyon adedi geçen otomotiv pazarıyla Amerika'yı geçerek son 6 yıldır dünyanın en büyüğü olan Çin, global ölçekte dev işbirliklerine ve satın almalara devam ediyor. Çinli Geely'nin İsveçli Volvo'nun tamamını satın alması, Çinli Dongfeng'in PSA Grubu'na (Peugeot-Citroen) ortak olmasının ardından bir başka Çinli otomotiv şirketi Great Wall (Çin Seddi) ise sürpriz bir şekilde İtalyan-Amerikan ortaklığı Fiat Chrysler Grubu (FCA) bünyesindeki ünlü Jeep markasını satın almak istediğini açıkladı.

PORTFÖYÜN EN GÜÇLÜSÜ

Çinli Great Wall'ın Asyanın en güçlü 7'nci kadını olan Başkanı Wang Fengying, yaptığı yazılı açıklamada Jeep'i satın almak istediklerini ve müzakerelere başlamak için FCA yönetimi ile bağlantı kurduklarını söyledi. Bu talebe yönelik FCA'dan bir yorum yapılmazken, analistler teklifin sürpriz olmadığını belirtti. Jeep'in tartışılmaz bir şekilde FCA'nın portföyünün en değerli kısmı olduğunu belirten analistler teorik olarak Jeep'i almanın tüm şirketi almaktan çok daha değerli olduğu yorumunu yaptı. Fiat Chrysler'in CEO'su Sergio Marchionne'nin şirketin kuracağı yeni birlikteliklere sıcak baktığı daha önce yaptığı açıklamalardan biliniyordu. Ancak bu kez şirketin yönü Avrupa'ya ya da Amerika'ya değil, Uzak Doğu'ya döndü. Geçen nisan ayında da Marchionne analistlerle yaptığı toplantıda Jeep markasını gruptan ayırabileceklerini belirtmişti.

EN BÜYÜK OLMA HEDEFİ

Başkan Wang Fengying'in yaptığı yazılı açıklama sonrası soruları yanıtlayan Great Wall sözcüsü Xu Hui ise Jeep'le ilgilendiklerini ancak henüz resmi bir teklifte bulunmadıklarını belirterek, "FCA'nın yönetim kuruluyla görüşüyoruz. Jeep ile çok ilgileniyoruz ve uzun zamandır takipteyiz. Bizim stratejik hedefimiz dünyanın en büyük SUV üreticisi olmak. Küresel bir SUV markası olan Jeep'i almak Great Wall'ın kendi markaları ile yapabileceğinden daha hızlı ve daha iyi bir hedefe ulaşmamızı sağlayacaktır" açıklamasını yaptı. Great Wall'ın bu yıl Detroit'te bir Ar-Ge merkezi kurduğunu ve bu merkezi ABD pazarında daha fazla bilgi edinmek için kullandığını kaydeden Hui, şunları söyledi: "Ayrıca Los Angeles'ta bir Ar-Ge merkezimiz daha var. Meksika'da bir fabrika yatırımı da planlıyoruz. " Hui, gelirlerinin FCA'dan düşük olsa da bu satın almayı yapabilecek güce sahip olduklarını da belirtti.

SAVAŞTA DOĞDU

II. Dünya Savaşı sırasında doğan ve Amerikan ordusunun talep ettiği araçlarla üretime başlayan Jeep'in serüveni 1941'de başladı. Elde ettiği global başarıyla bugün Fiat Chrysler Grubu'nun en önemli mücevheri olan Jeep, bu yıl 2 milyon adetlik satış hedefliyor.

JEEP'İN PİYASA DEĞERİ NEDİR?

Morgan Stanley analisti Adoam Jonas, Jeep'in hisse değerinin 17.20 dolar olduğunu, Jeep dahil Fiat Chrysler Grubu'nun hisse değerinin ise 16.40 dolarda kaldığını belirterek, "Buna göre FCA'nın 32 milyar dolarlık değerine karşı Jeep'in değeri 33.5 milyar dolar olmalı" açıklamasını yapıyor. FCA CEO'su Marchionne ise daha önce yaptığı açıklamada Jeep'in büyüyen SUV pazarında yüzde 20'lik paya ulaşacağını belirtmişti.

GELİRİ DÜŞÜK KÂRI YAKIN

Geçtiğimiz yıl Jeep dünya çapında 1.4 milyon adetlik satışa ulaşırken, Great Wall'ın toplam araç satışı ise 1.1 milyona yaklaştı. Bunun 933 binini ise SUV modeller oluşturdu. Aynı dönemde Fiat Chrysler Grubu'nun (FCA) 111 milyar Euro'luk gelirine karşı Great Wall'ın toplam geliri ise 14.4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ancak iş karlılığa gelince FCA'nın 1.8 milyar dolarlık kârına karşı, Great Wall ise aynı dönemde 1.4 milyar dolar kâra ulaştı.