İşte TOKİ’nin kapışılacak evleri

Orta gelir grubunun merakla beklediği Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın ( TOKİ İstanbul Kayaşehir 'de hayata geçirdiği evlere SABAH girdi. TOKİ Başkanı M. Ergün Turan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz ziyarette projeyle ilgili tüm merak edilenleri öğrendik. İstanbullular'a müjde niteliğinde satışa sunulan evlerin fiyatları 144 bin 500 liradan başlıyor. 120 ve 144 ay vadeyle satışa sunulacak evlerde taksitler ise 603 liradan başlıyor. 5-20 Eylül'de başvuruların yapılacağı evlere Halkbank'ın İstanbul'daki bütün şubelerine 5 bin lira yatırarak müracat edilebilecek. Kuralar ise 4 Ekim'de noter huzurunda çekilecek.Kayaşehir bölgesinin TOKİ'nin İstanbul'daki sosyal konut üretimindeki en önemli yerlerden bir tanesi olduğunu hatırlatan Başkan Turan, şu bilgileri verdi: "Burada dar gelirli vatandaşlarımız için yıllar içerisinde konutlar yapıldı. Hasılat paylaşımı modeliyle üst gelir grubu vatandaşlarımız için de projeler hayata geçirildi. Bu proje de orta gelir grubu vatandaşlarımıza yönelik. Dolayısıyla Kayaşehir'de şu anda alt, orta ve üst gelir gruplarını içinde barındıran aslında tam da aradığımız bir semt kültürü gelişti. Her gelir grubundan insanın içinde yaşadığı bir yaşam alanı oluştu."TOKİ Başkanı Turan, sosyal konutta devrim yaptıklarını belirterek, "Konutların kaba inşaatları tamamlandı. Şu an ince işleri yapılıyor. 5 aya kalmaz bitiririz. Sadece bir konut projesi değil, mahalle kavramını ön plana çıkararak gece-gündüz yaşayacak bir şehir inşa ediyoruz. Konutlarımız farklı kesimlerin ihtiyaç ve alım gücüne hitap edecek şekilde minimum maliyetle bütçelendi. Vatandaşlarımız imkânları ölçüsünde fiyatları 144 bin ila 477 bin lira arasında değişen konutlara başvuruda bulunabilecek" dedi. Sosyal konut kavramını değiştirdiklerini söyleyen Turan, özellikle yükselen kaliteye dikkat çekerek, "Proje kapsamındaki bin 892 konutta 2+1 ve 3+1'lerde ebeveyn banyolarına yer verildi" ifadelerini kullandı.Kayaşehirbölgesinde sürdürülen çalışmalara da değinen Turan, "Bölgeye iştirak şirketimiz olan Emlak Konut GYO tarafından 500 bin metrekarelik botanik park yapılacak. Ayrıca 300 dönümlük yeni ve kesintisiz bir parkın da inşasına başladık. Burayı daha önce görmeyenler, değişime şahit olduklarında büyük bir şaşkınlık yaşıyorlar. Bunun için ben vatandaşlarımızın Kayaşehir'i gelip görmelerini arzu ediyorum" ifadelerini kullandı.Satışaçıkan projenin mahalle konseptiyle hazırlanmış örnek bir yaşam alanı olacağını belirten Turan, şunları söyledi: "Bizim için diğer konut projelerinden en önemli farkı burada gördüğünüz mahalle kültürünü barındıran, içinden cadde geçen bir bölge olması. İçerisinde onlarca dükkân ve ufak meydancıklar var. 2-3 tane cami ve 4-5 tane okul bulunuyor. Ufak çarşılar, kapalı ve açık otoparklar, sosyalleşme amaçlı kafeteryalar, çocuk oyun alanları ve büyükler için spor alanları var. Buranın örnek olacak bir sosyal konut projesi olduğunu ifade ediyoruz. Ve en önemlisi burası kapalı bir site değil. Her birisi binalardan oluşan bir yaşam alanı."