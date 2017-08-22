Koza Altın'ın vergi cezası affa uğradı

Koza Altın'a vergi dairesinin kestiği ceza affa uğradı ve bir kısmı silindi. Toplamda 312.589.713 liralık vergi cezasının 188.366.761 liralık kızmı 6736 sayılı kanun ile af kapsamına girdi ve 30.507.656 liraya düştü. Bu tutarın ödenmesi için ise son tarih olarak 31/12/2017 olarak belirlendi. Geriye kalan 124.222.951 liralık ceza için ise şirket uzlaşma talebini Gelir İdaresi Başkanlığı'na yaptı ve kurumdan tarih beklenmeye başladı.

Şirketten KAP'a şu açıklama yapıldı:

Şirketimiz 2011 – 2016 hesap dönemi ile ilgili olarak vergi inceleme rapor sonuçlarına göre toplam 312.589.713,58 TL vergi cezası tebliğ edildiğini ve tebliğ edilen vergi cezalarına ilişkin uzlaşma yoluna gideceğini 07.07.2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurmuştu.



Buna göre Şirketimize tebliğ edilen vergi cezalarının 188.366.761,60 TL lik kısmı 6736 sayılı kanun ile af kapsamına girdiği için ödeme tutarı 30.507.656,36 TL olarak ilgili vergi dairesi tarafından tarafımıza bildirilmiş olup son ödeme tarihi 31.12.2017 tarihidir.



Geriye kalan 124.222.951.98 TL olan kısmı için uzlaşma talebi Şirketimizce yapılmış olup gelir idaresi başkanlığından konuya ilişkin tarih beklenmektedir. Sürece ilişkin gelişmeler kamuoyuyla ayrıca paylaşılacak olup Kamuoyunun bilgilerine sunarız.