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şirketleri beklenen yağmur öncesi harekete geçti

Giriş Tarihi: 22.8.2017 09:34 Güncelleme Tarihi: 22.8.2017 09:42
Sigorta şirketleri beklenen yağmur öncesi harekete geçti

İstanbul`da yaşanan son iki fırtınada yaklaşık 600 milyon liralık bir faturayla karşılaşan şirketleri, bugün beklenen yağmur öncesi müşterilerine ile bilgi verdi

şirketleri son 2 fırtınada yaklaşık 600 milyon liralık bir fatura ile karşılaşınca çareyi önceden uyarı sisteminde buldu.

İŞTE O MESAJ

Habertürk'te yer alan habere göre İstanbul'da bugün beklenen fırtına ve dolu öncesi şirketler müşterilerine "İstanbul'da yarın sabah itibarıyla beklenmektedir. Olası su baskını, sel ve dolu tehlikesine karşı gerekli tedbirleri alabilmeniz için bilgilerinize sunarız" içeriğiyle bir mesaj paylaştı. Mesajı hemen hemen tüm sigorta şirketleri müşterilerine gönderdi.

SMS UYARISI HASAR ÖDEMESİNİ ENGELLEMEZ

Sigorta şirketleri bu uyarıyı kendileri açısından fazla hasar ödememek için yaptı. Diğer yandan dolu ve sel ciddi hayati tehlike yarattığı için müşterilerin dikkatli olması sağlanıyor. Ancak uyarıya rağmen eğer dolu yağar ve hasar meydana gelirse meydana gelen hasarı yine sigorta şirketi ödemek zorunda. Yani ile yapılan bu uyarılar hasar ödenmemesini sağlamıyor.

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Sigorta şirketleri beklenen yağmur öncesi harekete geçti
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