Başbakan’dan 550 milyar dolarlık görüşme

Başbakan Binali Yıldırım
, Singapur
ziyaretinin ikinci gününde varlıkları 550 milyar doları bulan yatırımcılarla bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen toplantıya Singapur'un en büyük holdinglerinden Temasek ile 100 milyar dolarlık büyüklüğü olan Government Investment Cooperation (hükümet yatırım ortaklığı) yetkililerinin aralarında bulunduğu birçok yatırımcı katıldı.
ŞİRKETLERİ YATIRIMA DAVET ETTİ
Toplantıda Başbakan Yıldırım'ın işadamlarını yatırıma davet ettiği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, toplantıda Singapur'daki yatırımcılar Türkiye'yle ilgili güvenlik konularında sorular sordu. Başbakan da güvenlik konusunda teminat vererek işadamlarına "Türkiye en az Avrupa ülkeleri kadar güvenli" dedi.
AB ile Gümrük Birliği başta olmak üzere çeşitli krizlerin yaşandığı, Türkiye'nin "Şangay Beşlisi"ne yönelmesinin tartışıldığı bir dönemde Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN
) ile ilişkilerin geliştirilmeye çalışılması da yeni bir pazar olarak değerlendiriliyor. ASEAN, ay başında Türkiye'yi 'Sektör ve Diyalog Grubu'na aldı. Türkiye örgütle ilişkilerini artırmak istiyor. Başbakan Yıldırım'ın bu konuda Ekonomi Bakanlığı'na talimat verdiği ve ilişkilerin daha da sıklaştırılmasını istediği öğrenildi.
5 ülkenin kurduğu bugün 9 ülkenin üye olduğu ASEAN'ın ticaret hacmi 2 trilyon dolar.
YILDIRIM SİNGAPUR'DA YÜRÜYÜŞE ÇIKTI
Başbakan Yıldırım, önceki akşam Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong tarafından Istana Sarayı'nda verilen akşam yemeğinin ardından konakladığı otelde dinlendikten sonra spor kıyafetleriyle yürümeye çıktı. Yürüyüş sırasında temaslarını değerlendiren Yıldırım, "Türkiye'ye karşı yoğun ilgi var. Bizi öncelikli ortaklık yapılacak ülke olarak görüyorlar" dedi. "Singapur'u beğendiniz mi?" sorusu üzerine de Yıldırım, "Görüyorsunuz Singapur'u, Türkiye'de çalışarak terleniyor, burada çalışmadan terleniyor" esprisi yaptı. Yıldırım, yaklaşık 40 dakika süren yürüyüşün ardından konakladığı otele döndü. Başbakan Yıldırım'a, Başbakan Yardımcıları Mehmet Şimşek ile Recep Akdağ da eşlik etti. Öte yandan Yıldırım, Surbana Jurong Adası'nda da askeri faaliyetlere ilişkin yetkililerden bilgi aldı.