İstanbul'a en çok Almanlar geldi!

Kültür ve Turizm Bakanlığının ocak-haziran dönemine ilişkin İstanbul turizm istatistiklerine göre, kente yılın ilk 7 ayında toplam 207 farklı ülkeden ziyaretçi geldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının ocak-haziran dönemine ilişkin İstanbul turizm istatistiklerine göre, kente yılın ilk 7 ayında toplam 207 ülkeden ziyaretçi geldi. Arap ülkelerinden Ocak-Haziran 2017 döneminde İstanbul'a gelen ziyaretçi sayısında geçen yıla kıyasla yüzde 34 artış yaşandı - Havayolu ile kente geliş geçen yılın ocak-haziran aylarına göre yüzde 6,8 yükselirken, denizyolu ile ulaşım yüzde 60,3 azaldı



AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, İstanbul Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce ocak-haziran dönemini kapsayan İstanbul Turizm İstatistikleri Raporu hazırlandı. İstanbul'daki sınır giriş kapıları Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları, Haydarpaşa, Pendik, Tuzla, Zeytinburnu Ambarlı ve Karaköy limanlarından yabancı uyruklu ziyaretçilerin giriş istatistikleri ile Turizm İşletme ve Yatırım Belgeli tesislerin güncel verileri doğrultusunda hazırlanan raporda, ocak-haziran döneminde 5 milyon 704 bin 702 yabancı turistin ziyaret ettiği İstanbul'a toplamda 207 ülkeden ziyaretçi geldi.

EN ÇOK ALMANLAR GELDİ

Buna göre, İstanbul'a 2017'nin ilk yedi ayında gelen yabancı ziyaretçilerin yüzde 9,4'ünü Almanlar, yüzde 7,5'ini İranlılar, yüzde 5,2'sini Suudi Arabistanlılar, yüzde 4,7'sini Iraklılar, yüzde 4,4'ünü Ruslar, yüzde 3,5'ini Fransızlar, yüzde 3,5'ini İngilizler, yüzde 3,1'ini Ukraynalılar, yüzde 2,9'unu Amerikalılar, yüzde 2,6'sını Hollandalılar, yüzde 2,4'ünü Kuveytliler, yüzde 2,1'ini Türkmenler, yüzde 2'sini Azerbaycanlılar, yüzde 1.9'unu Çinliler, yüzde 1.8'ini Cezayirliler oluşturdu.

KUZEY KORE'DEN BİR KİŞİ GELDİ

Milliyetlere göre oluşturulan verilerde diğer ülkeler yüzde 43'lük dilimi kapsarken, bunlar arasında Japonya (20 bin 648 kişi), Filipinler (19 bin 151), Haymatlos (18 bin 827), Finlandiya (15 bin 431), İrlanda (13 bin 564 ), Filistin (11 bin 456), Tayland (11 bin 145), Kolombiya (11 bin 53), Litvanya (10 bin 793), Ermenistan (9 bin 644), Meksika (7 bin 96), Honkong (3 bin 111), Venezuella (3 bin 22), Kıbrıs Rum Kesimi (2 bin 934), Peru (2 bin 67), Gana (2 bin 2) ve Vietnam (bin 685) gibi ülkeler yer aldı. 207 ülkenin milliyet dağılımına göre, Türkiye'ye en az gelenler arasında Vatikan (7 kişi), Papua Yeni Gine (3 kişi) ile sadece birer kişinin geldiği Kuzey Kore, Kiribati, Burma ve Greenland bulunuyor.

ARAP TURİST SAYISINDA YÜZDE 34 ARTIŞ

Ocak- haziran verileri dikkate alındığında, geçen yıla kıyasla Arap ülkelerinden İstanbul'a gelen ziyaretçi sayısında yüzde 34 artış yaşandı. Verilere göre, bu yılın sadece ilk 7 ayında İstanbul'a Arap ülkelerinden 1 milyon 357 bin 525 ziyaretçi gelirken, bu rakam geçen yılın 12 aylık verilerinde 1 milyon 976 bin 166 olarak belirlendi.

Ayrıca 2011'den bu yana İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçiler arasında Arap ülkelerinden gelenlerin oranı yüzde 11'den yüzde 24 seviyesine çıktı.

DENİZYOLU İLE GELİŞ YÜZDE 60 AZALDI

Geçen yılın ocak-haziran aylarına göre havayolu ile geliş yüzde 6,8 artarken, denizyolu ile ulaşım ise yüzde 60,3 azaldı. Havayolu ile gelen yabancı ziyaretçilerin yüzde 21'i Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullandı.

Rakamlara göre, 2017'de havayolu ile 5 milyon 688 bin 142 yabancı ziyaretçi İstanbul'a ulaştı. Denizyolu ile gelenlerin sayısı ise 16 bin 560 oldu. 2016'da 5 milyon 324 bin 480 kişi havayoluyla, 41 bin 664 kişi ise denizyoluyla gelmişti.

İSTANBUL'UN 107 BİN 267 YATAK KAPASİTESİ VAR

Öte yandan raporda Türkiye'deki 9 bin 527 seyahat acentasının yüzde 35'inin İstanbul'da bulunduğu ve bunların yüzde 97,6'sının A grubu olduğu vurgulandı.

Tesis dağılımlarına göre de Avrupa ve Anadolu yakasında Kültür ve Turizm Bakanlığından "İşletme Belgeli" 107 bin 267 yatak kapasiteli toplam 536 konaklama tesis bulunuyor.İstanbul'da inşaatı devam eden ve Bakanlıktan yatırım belgesi alan 55 bin 469 yatak kapasiteli konaklama tesisi yer alıyor. Bakanlıktan "İşletme Belgeli" yeme-içme ve eğlence tesislerinin toplam kapasitesi ise 116 bin 630 kişi olarak belirlenirken, bunun 31 bin 931 kişilik kısmını yüzer lokantalar, günübirlik gezi tekneleri ve ticari yatlar olarak belgelendirilen deniz taşıtları oluşturuyor.