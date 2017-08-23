Türkiye'nin en iyi haber sitesi

ile arasında ilk direkt deniz yolu hattı açıldı

Giriş Tarihi: 23.8.2017 09:10 Güncelleme Tarihi: 23.8.2017 09:17
Katar ile Türkiye arasında ilk direkt deniz yolu hattı açıldı

ile arasında ilk direkt deniz yolu hattı açıldı. Katar ile İzmir Limanı arasında 5 bin tonu aşkın yük soğutma kapasitesiyle konteyner taşımacılığı yapılacak.

hükümetine bağlı "Milaha" şirketinden yapılan açıklamada, Katar ile İzmir Limanı arasında 5 bin tonu aşkın yük soğutma kapasiteli ilk direkt konteyner taşımacılığı hattının açıldığı belirtildi.

Her 20-25 günde 'den bir geminin yola çıkarılacağı duyurulan açıklamada, geminin transit süresinin 11 gün olduğu kaydedildi.

Milaha Genel Müdürü ve İcra Direktörü Abdurrahman İsa el-Menai ise konuya ilişkin açıklamasında, etkili, ekonomik ve uygulanabilir bir çözüm olarak bu uygulamayı başlattıklarını söyledi.

Yeni hizmetin daha öncekilerle bütünlük sağladığını vurgulayan Menai, bunun yanı sıra limanlar arası bağlantının güçlendirilmesi ve Katar'ın bir yandan Körfez ülkeleri, diğer yandan Türkiye ile ticaretinin kolaylaştırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Menai ayrıca Katar ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin son birkaç ayda büyüme kaydettiğini sözlerine ekledi.

BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Turkcell’le Başarı Hikayeleri: Vaillant Grup
ARKADAŞINA GÖNDER
Katar ile Türkiye arasında ilk direkt deniz yolu hattı açıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz