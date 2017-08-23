Memur-Sen Başkanı SABAH'a konuştu: Zam görüşmelerinde uzlaşmacı bir tavır gösterdik

İşte Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın Sabah.com.tr'ye yaptığı açıklamalardan satır başları;

258 KAZANIMA İMZA ATTIK

Öncelikle uzlaşma sağlanarak imza altına alınan 4. Dönem Toplu Sözleşmesinin bütün kamu görevlilerine hayırlı olmasını diliyorum. Uzun bir hazırlık ve zorlu bir müzakere süreci sonrasında ciddi kazanımlar elde ettiğimiz bir sözleşme imzaladık. Hazırlık sürecinde sendikalarımızın tabanlarından yöneticilerine kadar ciddi istişareler yapıldı. Sendikamızdan olmayan kamu görevlilerinin de bize ulaştırılan teklifleri dikkate alındı. Ve titizlikle hazırlanan bir teklif paketi oluşturduk. Sosyal ve mali haklara ilişkin kazanımlarımızın ilk imzaya alınan kısmı genele ilişkin teklifler. Bu alanda toplam 45 kazanım elde ettik.Hizmet kollarını da kattığımızda bağıtlanan kazanım sayımız 258'e ulaşıyor.

İKİ YILLIK KÜMÜLATİF ZAM ORANI İSE %17.54

4. Dönem Toplu Sözleşme ile kamu görevlilerine 2018 yılı için yüzde 4+3.5, 2019 yılı için yüzde 4+5 maaş artışı sağlandı. Böylece; 2018 yılı kümülatif zam oranı %7.64, 2019 yılı kümülatif zam oranı %9,20'dir. İki yıllık kümülatif zam oranı ise %17.54'tür.

Bu oranların maaşlara etkisine gelince; Bu artışlarla halen 2.405 TL olan en düşük devlet memuru aylığı; 2019 yılı Temmuz ayında 2.827 TL olacak. Böylece toplamda maaşında 422 TL artış sağlanacaktır.En düşük memur maaşı aile yardımı dahil 2018'in ikinci yarısında 2 bin 929 liraya yükselecek. 2019'un ikinci yarısında 3 bin 198 liraya yükselecek.

MEMUR EMEKLİSİNE ENFLASYON FARKI ZAMMI YAPILACAK

En düşük memur emeklisi 2018'in ilk yarısında bin 945 lira, En düşük memur emeklisi maaşı 2019'da2 093 lira olacak. 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin zam oranlarının enflasyonun altında kalması halinde aradaki fark kadar enflasyon farkı zammı yapılacak. Böylece enflasyondan kaynaklı bir zarar ortaya çıkmayacak.

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ HELAL GIDA SERTİFİKASIYLA TANIŞMASI SAĞLANDI

Toplu sözleşme salt mali konuları içermiyor. Maş zammına ilişkin genel artış oranı kadar, gerek genel toplu sözleşmede gerekse hizmet kolu toplu sözleşmelerinde yer alan mali ve sosyal haklara, demokratik haklara ilişkin kazanımlar da çok önemli.

Örneğin, toplu sözleşme görüşme sürecinde kendine özgü gündem oluşturan Helal Gıda Sertifikasına sahip gıda malzemelerin kullanılmasına ilişkin teklifimiz, helal gıda sertifikalı ürünlerin kullanılması noktasında esnek geçişe imkan verecek şekilde toplu sözleşme hükmü olarak metin içerisinde yer aldı. Böylece kamu kurum ve kuruluşlarının helal gıda sertifikasıyla tanışması sağlandı.

KAMU GÖREVLİLERİNİN HAC İZNİ

Diğer önemli bir kazanımımız da kamu görevlilerinin hac farizalarını yerine getirmeleri için ücretsiz izin kullanabilme hakkı elde edilmesini içeriyor. Yanı sıra kamu görevlilerinin cuma günü öğle arası izinlerini cuma namazı vaktini de içine alacak şekilde düzenleyen cuma izniyle ilgili 2016/1 Sayılı Başbakanlık Genelgesi uygulamasının sürdürülmesi sağlandı.

ENGELLİ ÇOCUK ÖDENEĞİNİ ARTIRDIK

En önemli kazanım konularımızdan biri de engellilerle ilgili. Engelli çocuğu olan kamu görevlilerine ödenecek çocuk yardımının %50 artırımlı olarak, 0-6 yaş grubundaki çocuklar için 80 TL, 6 yaş üstü çocukları için 40 TL çocuk yardımının ödenmesi sağlandı. Bunun yanında engelli kamu görevlilerine; mesleki uyum eğitimlerinin verilmesi, fiziki çalışma koşullarının iyileştirilmesi, kurum tarafından görevlendirilmeleri halinde refakatçilerin eşlik etmesi ve kamu konutlarından pozitif ayrımcılık kapsamında öncelikli yararlanmalarına yönelik gerekli tedbirlerin alınması sağlanmış oldu.

4/C'Lİ PERSONELLERİN DURUMU

4/C ve sözleşmeli tüm personellerin kadroya geçirilmesi temel hedefimizdir. Bu konu hakkında mücadelemiz devam etmektedir. Masada 4/C'li, TUİK ve YSK'da istihdam edilen geçici personellere yapılan ek ödemelere ilaveler gerçekleştirdik. Bu bağlamda; 4/C'li personele ödenen 184 TL ek ödeme tutarının 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren %40 artışla 256 TL olarak verilmesi sağlandı.

4/C'li personele çalışmayan eşi için brüt 270 TL eş yardımı, 0-6 yaş grubundaki çocukları için 63,44 TL, 6 yaş üstü çocukları için 31,72 TL aile yardımı verilmesi sağlandı. 4/C'li personelin ayda 50 saate kadar fazla çalışma ücreti alabilme hakkı devam edecek. Böylelikle bu personel aylık 91,50 TL fazla çalışma ücreti alabilecek.

KAMU GÖREVLİLERİNİN ÇOCUKLARININ, MİSAFİRHANELERDEN KURUM PERSONELİ GİBİ YARARLANMASI SAĞLANDI

Bunların dışında diğer bir çok konuda ciddi kazanımlar elde ettik. Birkaçını zikredecek olursak; Kamu görevlilerinin çocuklarına yönelik kreş hizmeti sunulması, sunulan hizmetin kalitesinin ve kapasitesinin artırılması uygulamasına başlandı. Sınav ya da zorunlu staj nedeniyle misafirhanede kalacak kamu görevlilerinin çocuklarının, misafirhanelerden kurum personeli gibi yararlanması sağlandı. Aile yardımı ödeneğinden yararlanmak için bildirimde bulunmayanlara bildirime dayanılarak geriye dönük 3 ay süreyle aile yardımı ödeneğinin ödenmesi sağlandı. Kamu görevlisinin burs alan ve Devlet tarafından okutulan çocuklar için aile yardımı ödeneği verilmeye devam edilecek.

ÖZEL HİZMET TAZMİNATLARINDA ARTIŞLAR SAĞLADIK

Kamu görevlilerine yapılacak giyecek yardımının, ilgili Yönetmelik uyarınca belirlenen fiyatlar esas alınarak nakdi yapılması sağlandı.

Toplu Sözleşme İkramiyesi 750 gösterge rakamı üzerinden 2018 Ocak-Haziran döneminde 80 TL, Temmuz-Aralık döneminde 83 TL, 2017 Ocak-Haziran döneminde 86 TL, Temmuz-Aralık döneminde 90 TL olarak ödenecek.

Bunların yanında KİT'ler, Sivil Savunma, doktorlar ve diş hekimleri, avukatlar, itfaiyeciler, koruma ve güvenlik görevlileri gibi çeşitli kamu görevlilerinin ücretlerine ilave zamlar, özel hizmet tazminatlarında artışlar sağladık.

Bu saydıklarımız genele ilişkin olarak elde edilen kazanımlar. Hizmet kollarının kazanımlarıyla beraber 258 kazanım elde ettik.

ZAM GÖRÜŞMELERİNDE CUMHURBAŞKANIMIZ VE BAŞBAKANIMIZ İLE YOL HARİTAMIZI İSTİŞARE ETTİK

14 Ağustos'ta Kamu İşveren Heyeti, 2018 için 3+3, 2019 yılı için 3+3 ve iki yıllık kümülatif %12.5 olacak bir teklifle masaya geldi. Biz, bu teklifi müzakere edilemez bulduğumuzu ve Hükümetin Kamu İşveren Heyeti eliyle masaya yeni bir teklif sunması gerektiğini ifade ederek masadan kalktık.

Yeni bir teklifin masaya gelmediği bir haftalık süreçte yer yer sinirlerin gerildiği zamanlar oldu. Ancak hükümetle, Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve Bakanımızla görüşmeler yaptık. Çok yönlü diplomasi yürüttük. Sendika genel başkanlarımızla toplantılar yapıldı. 81 il temsilcimizle görüştük. Yol haritamızı istişare ettik.

KAMU İŞVERENİ TARAFINDAN YENİ BİR OLUMLU ADIM ATILDI

Türkiye'nin zorlu şartlarında gerçekten çok çetin bir pazarlık süreci yaşadık. Türkiye'nin şartlarını biliyorduk ancak memurun razı olmayacağı bir teklife evet diyemezdik ve demedik. Son gece mutabakatsızlık netleşmişti. Kamu İşvereni tarafından yeni bir olumlu adım atıldı. Olabileceğin ve alınabileceğin son noktasını gördükten sonra gece saatlerinde başkanlarımızla istişare ettik ve nihayet uzlaşma sağladık. Bu süreçte masadaki müzakereler kadar masa dışı diplomasinin ne kadar gerekli ve önemli olduğunu bir kez daha gördük.

ZAM ORANLARI...

Bunların neticesinde 2018 yılının ilk altı ayı için yapılan ilk teklif %33, ikinci altı ayı için yapılan teklif ise %16 artırılmış böylece 2018 yılına ait kümülatif zam oranında, ilk teklife göre %25 oranında artış gerçekleştirdik.

2019 yılının ilk altı ayı için yapılan ilk teklif %33, ikinci altı ay için yapılan ilk teklif % 66 artırılmış böylece 2019 yılına ait kümülatif zam oranında, ilk teklife göre % 50 oranında artış sağlandı.

İki yıllık kümülatif zam oranında ilk teklifte oran %12.5 iken imza altına alacağımız iki yıllık kümülatif artış oranı %17.54 oldu. Bu şekilde kümülatif zam oranında % 40'lık bir artış gerçekleştirildi.

Masaya sunulan ilk teklif, mevcut katsayılar üzerinden, kamu görevlilerine iki yıllık toplamda 27 Milyar daha pay aktarılması anlamına geliyordu. Nihai zam oranları yönüyle bakıldığında ise (mevcut katsayılar itibariyle) kamu görevlilerine iki yıllık toplamda 36 Milyar daha pay aktarılmış oldu.

TÜRKİYE'NİN ZORLU DÖNEMEÇLERDEN GEÇTİĞİ BİR DÖNEMDE ÇATIŞMAYI DEĞİL UZLAŞMAYI MERKEZE ALAN BİR TAVIR GÖSTERDİK

Sonuç itibariyle Türkiye'nin zorlu dönemeçlerden geçtiği bir dönemde çatışmayı değil uzlaşmayı merkeze alan bir tavır gösterdik. 4. Dönem Toplu Sözleşmesinde hakeme gitmeden uzlaşma sağlanmasını bu yönüyle de önemli buluyoruz. Ve varılan uzlaşmayla önemli bir gerginlik ihtimali de ortadan kalkmış oldu. Her ne kadar teklif ettiğimiz rakamın altında kalsa da 15 Temmuz gibi büyük bir badire atlatmış olan Türkiye'nin bu şartlarında ciddi kazanımlar elde ederek bu uzlaşmanın sağlanması son derece değerlidir.