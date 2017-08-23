Nükleer teknolojide 2 önemli adım

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
nükleer teknolojilerin yerlileştirilmesi için iki önemli projeyi hayata geçiriyor. Sağlık Bakanlığı
ile imzalanacak protokolle erişimi zor olan nükleer ilaçlar artık Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
(TAEK
) tarafından üretilecek. Ayrıca radyoloji, radyoterapi ve nükleer tıp cihazları ile sanayide kullanılan radyasyon ölçüm cihazlarının kalibrasyonu da TAEK tarafından SANAEM İkincil Standart Dozimetri Laboratuvarı'nda gerçekleştirilecek.
KANSER TEŞHİS İLAÇLARI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak
, nükleer alanındaki stratejileri için, "Nükleerden sadece elektrik üretimi değil, tıptan uyduhaberleşmeye, tarımdan sanayiye kadar her alanda nükleer teknoloji kaynaklı ürün üretimi kapasitesine ulaşmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Laboratuvar açılışı ve protokol imzası bugün Bakan Albayrak ve Sağlık Bakanı Ahmet Demircan tarafından gerçekleştirilecek.
Protokolle ulaşımı zor olan önemli ilaçların üretimini TAEK yapacak. Sağlık Bakanlığı da ilaçlar için TAEK'e alım garantisi verecek. TAEK bünyesindeki Proton Hızlandırıcısı tesisinde kanser
teşhislerinde; beyin kan akışının görülmesi ve nörolojik hastalıkların tanısı, lenf kanserinin tanısı, organ nakillerinde organın vücut tarafından kabul edilip edilmediğinin anlaşılması, kan hücrelerinin izlenmesi, lösemi tespiti ve kalp görüntülemesi için kullanılan ilaçların üretimi gerçekleştirilecek. Açılacak SANAEM İkincil Standart Dozimetri Laboratuvarı yılda 5.000 civarında kalibrasyon hizmeti verecek.
KONTROL TAEK'TE OLACAK
Enerji Bakanlığı'nın attığı ikinci adım ise, SANAEM İkincil Standart Dozimetri Laboratuvarı'nın açılışı olacak. Sağlıktan sanayiye, çevreden nükleer enerjiye kadar her sektörde ihtiyaç duyulan radyasyon ölçüm cihazlarının kalibrasyonları, yani zaman içinde kullanmaya bağlı olarak maruz kaldıkları yıpranmaların düzeltilerek fabrika ayarlarına döndürülmesi artık TAEK tarafından yapılacak.