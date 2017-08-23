Rusya ve Türkiye arasında 820 milyon dolarlık anlaşma

18-22 Ağustos tarihlerinde düzenlenen İzmir fuarına Rusya partner ülke olarak katıldı

820 MİLYON DOLARLIK İMZA

Kalamanov Rus haber ajansı Ria Novosti'ye yaptığı açıklamada, "Fuarın tüm günleri çok yoğun görüşmelerle geçti. Sadece Rusya İhracat Merkezi'nin verilerine göre, MatchMaking formatında 196 görüşme gerçekleşti. Bunların sonucunda 820 milyon dolar değerinde kontrat imzalanması konusunda anlaşıldı" ifadesini kullandı.

6 çok önemli anlaşmanın imzalandığını belirten Kalamanov şu şekilde devam etti:

"Fuarda yeni teknolojilerle çalışan şirketler kendi çalışmalarını tanıttılar. Rusya yeni model helikopterler, madenciler için koruma ekipmanları, GAZ araçlarının yenilenmiş modellerini sundu. Fuarda enerji, kömür üretimi, petrol üretimi, tarım kompleksi, inşaat sektörü, metalurji ve turizm gibi çeşitli sektörlerden 45'den fazla şirket ürünleri ve hizmetlerini sundular."