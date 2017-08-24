Fitch ABD'yi uyardı: Notunuzu düşürebiliriz!

Fitch, ABD'li yetkililerin borç tavanını yükseltme konusunda anlaşamamaları durumunda ABD'nin AAA olan notunun tehlikeye gireceğini açıkladı.



30 Eylül'de geçerliliği dolacak olan borç tavanı, ABD hükümetinin 19,8 trilyon USD olan borçlanma limitini aşmasını engelliyor. Bu limite ulaşıldığında Hazine daha fazla borçlanma yapamıyor ve ödemeleri azaltmak veya geciktirmek durumunda kalıyor. Trump'ın mevcut politikaları kapsamında yapmak istedikleri; vergi reformu ve sınır duvarının ikisine birden mevcut bütçeden kaynak çıkartmak zor, bu yüzden Trump yönetimi finansmanın sağlanması için borçlanma limitinin artırılmasını istiyorlar.

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