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Fitch 'yi uyardı: Notunuzu düşürebiliriz!

Giriş Tarihi: 24.8.2017 09:50 Güncelleme Tarihi: 24.8.2017 09:51
Fitch ABD'yi uyardı: Notunuzu düşürebiliriz!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu ’ye kredi notu konusunda kritik bir uyarıda bulundu.

Fitch, 'li yetkililerin tavanını yükseltme konusunda anlaşamamaları durumunda ABD'nin AAA olan notunun tehlikeye gireceğini açıkladı.

30 Eylül'de geçerliliği dolacak olan borç tavanı, ABD hükümetinin 19,8 trilyon USD olan borçlanma limitini aşmasını engelliyor. Bu limite ulaşıldığında Hazine daha fazla borçlanma yapamıyor ve ödemeleri azaltmak veya geciktirmek durumunda kalıyor. Trump'ın mevcut politikaları kapsamında yapmak istedikleri; vergi reformu ve sınır duvarının ikisine birden mevcut bütçeden kaynak çıkartmak zor, bu yüzden Trump yönetimi finansmanın sağlanması için borçlanma limitinin artırılmasını istiyorlar.

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Fitch ABD'yi uyardı: Notunuzu düşürebiliriz!
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