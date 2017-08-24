Rusya ile 820 milyon dolarlık anlaşma

Rusya
Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Georgiy Kalamanov, Rus ve Türk şirketlerinin 86. İzmir Fuarı'nda 820 milyon dolar değerinde kontrat imzalama konusunda anlaştıklarını bildirdi. Rus haber ajansı Ria Novosti'ye açıklama yapan Kalamanov, "Rusya İhracat Merkezi'nin verilerine göre, iki ülke işadamları arasında 196 görüşme gerçekleşti" dedi. 6 önemli anlaşmanın imzalandığını belirten Kalamanov, Rusya yeni model helikopterler, madenciler için koruma ekipmanları, GAZ araçlarının yenilenmiş modellerini sundu" değerlendirmesini yaptı.