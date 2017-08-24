Türkiye’nin ilk astronotu Bursa’dan çıkacak

Uzay
, havacılık ve savunma konusunda üretim potansiyeli bulunan firmaları bir çatıda toplayan Bursa
Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), TÜBİTAK
desteği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Gökmen Uzay
, Havacılık ve Eğitim Merkezi
'nin (GUHEM) temelini attı. Törene Başbakan Yardımcısı Fikri Işık
da katıldı. Merkezde, 13 bin metrekarelik kapalı alanda yerçekimsiz alan, dikey rüzgâr tüneli, havacılık eğitim simülatörleri ve 154 adet interaktif eğitim düzeneği gibi uygulamalar yer alacak.
'GÖKLERİ ÇOK İHMAL ETMİŞİZ'
Projenin Bursa ve Türkiye için büyük önem taşıdığını belirten Başbakan Yardımcısı Işık, "Atatürk, 'İstikbal göklerdedir' demiştir. Biz gökleri çok ihmal etmişiz. Bu ihmali ortadan kaldıracak bir eserin temelini atıyoruz" dedi. GUHEM'in Türkiye'nin uzay ve havacılık atılımına büyük katkı sağlayacağının da altını çizen Işık, 20 yıl sonra Türkiye'nin uzay ve havacılık alanında en iyi şehrinin Bursa olacağını söyledi. Işık, "Ülkemiz bu alanlarda iddiasını sürdürmeli" diye konuştu.
YERÇEKİMSİZ ALAN OLACAK
GUHEM, Türkiye'nin uzay temalı ilk eğitim merkezi olacak. İlk ve orta öğretim düzeyindeki gençlerin uzay ve havacılık konusundaki farkındalığını artırma hedefiyle hayata geçecek olan GUHEM'in ilk katında havacılığın gelişimine ışık tutan düzenekler ve günümüzde kullanılan uçuş simülatörleri yer alacak. Uzay katı olarak adlandırılan ikinci katta ise atmosfer olayları, güneş sistemi, gezegenler ve galaksilere ilişkin bilgiler sunulacak. Bu katta yerçekimsiz alan da olacak.
200 MİLYON LİRALIK YATIRIM
Bursa'da astronot yetiştirmek için büyük bir adım attıklarının altını çizen BTSO Başkanı İbrahim Burkay, "Bursa, ülkemizin ilk astronotunu yetiştirecek bir altyapıya kavuşuyor. TÜBİTAK ve Büyükşehir Belediyemizle birlikte yaklaşık 200 milyon TL'lik yatırım yaptık. İnanıyoruz ki kentimiz yakın gelecekte uzay ve savunma endüstrisinin merkezi olacak" diye konuştu. Burkay, yerli otomobil, uydu ve savunma sanayisinde Türkiye'nin önemli başarılara imza attığını, bundan sonra da atacağını kaydetti.
Engin TUNÇ