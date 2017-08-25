2.500 engelli ataması için düğmeye basıldı

Hükümet engelli vatandaşların kolay iş sahibi olması için tüm imkânları seferber ediyor. Toplam 2 bin 545 engelli vatandaşın kurayla kamu kurumlarına ataması Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katıldığı törenle gerçekleşti. Erdoğan, sadece kamuda değil özel sektörde de engelli istihdamının teşvik edildiğini anımsatarak, "En büyük engel sevgisizliktir. Önemli olan zihinlerdeki engeli kaldırmaktır" dedi.
YÜZDE 89'U 15 YILDA YERLEŞTİ
Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın da katıldığı törende konuşan Erdoğan, kamuda engelli memur sayısının son 15 yılda 6 binlerden 51 binlere yükseldiğini belirtti. Bakan Sarıeroğlu ise, kamudaki engelli personelin yüzde 89'unun son 15 yıldaki istihdam edildiğini belirterek, "İktidarı devraldığımız zaman 5 bin 777 olan kamudaki engelli personel sayımız bugün atayacağımız 2 bin 545 engelli kardeşimizle birlikte 50 bin sayısını aşacaktır. 2002- 2017'nin Temmuz ayı arasında 363 bin 458 engelli kardeşimizin istihdamını gerçekleştirdik" şeklinde konuştu. Engelli çocuğu bulunan kamu çalışanlarına çocuk yardımı ödeneğinin artırıldığını belirten Sarıeroğlu, kamuya "engelli işçi" statüsünde de alım yapılmasının önünün açıldığını söyledi. Bu kapsamda İŞKUR
30 bin engelliye kamu ve özel sektörde iş buldu. İstihdam seferberliği kapsamında 100 bine yakın engelli, eski hükümlü ve kadına iş yaratılması hedefleniyor.
Toplam 2 bin 545 engelli vatandaşın kurayla kamu kurumlarına ataması Emine Erdoğan ve Bakan Jülide Sarıeroğlu
'nun katıldığı törenle gerçekleşti. Bakan Sarıeroğlu, kamuda çalışan toplam engelli sayısının 8 bin 500'den 10 bin 600'e çıkarıldığını kaydetti.