Bayram tatili öncesi sürücülere 'kör nokta' uyarısı

Yarın başlayacak 10 günlük Kurban Bayramı tatili öncesinde milyonlarca kişi bu akşamdan itibaren yollarda olacak.

RAMAZAN BİLANÇOSU: 70 ÖLÜ 393 YARALI

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda meydana gelen kazalarda 70 kişi hayatını kaybetmiş 393 kişi ise yaralanmıştı. Uzmanlar bu rakamları göz önünde bulundurarak yola çıkacak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

KGM'DEN KÖR NOKTA UYARISI

Karayolları Genel Müdürlüğü de Türkiye genelindeki yollarda yer alan kör noktaların haritasını yayınladı ve bu noktalardan geçerken özellikle dikkatli olunmasını ifade etti.

KAZALARIN TAMAMI SÜRÜCÜ HATASI

Öte yandan Emniyet'te 2008-2016 arasında meydana gelen kazaların yüzde 90'ının sürücü kaynaklı olduğunu ifade ederek çarpıcı bir istatistiği gözler önünde serdi.