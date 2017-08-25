Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Çalışma sürelerinde flaş değişiklik

İHA

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 25.8.2017 09:56 Güncelleme Tarihi: 25.8.2017 10:01
Çalışma sürelerinde flaş değişiklik

Yer altı maden ve turizm sektörü çalışanlarının çalışma sürelerini etkileyen yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, 'İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği'nde değişiklik yapılması hakkında kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesine "Yer altı maden işlerinde çalışan işçilerin çalışma süresi; günde en çok yedi buçuk, haftada en çok otuz yedi buçuk saattir" fıkrası eklendi.

TURİZM ÇALIŞANLARI DA...

Aynı Yönetmeliğin 5'inci maddesinin ikinci fıkrasına "Turizm sektöründe dört aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz; denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile altı aya kadar artırılabilir" cümlesi eklendi. Bununla birlikte aynı yönetmeliğin 10'uncu maddesi yürürlükten kaldırıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
Turkcell’le Başarı Hikayeleri: Vaillant Grup
ARKADAŞINA GÖNDER
Çalışma sürelerinde flaş değişiklik
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz