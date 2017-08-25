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Doktorlar 72 yaşına kadar çalışabilecek

AA

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 25.8.2017 15:51 Güncelleme Tarihi: 25.8.2017 15:55
Doktorlar 72 yaşına kadar çalışabilecek

ve bağlı kuruluşlarına ait sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan doktorlara 72 yaşına kadar çalışma imkanı getirildi.

kapsamında yayımlanan yeni ile sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan tabip, uzman tabip ve aile hekimlerine kendilerinin istemesi ve kurumların da onayı dahilinde 72 yaşına kadar çalışma imkanı getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan 694 sayılı KHK ile ve bağlı kuruluşlarına ait sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan tabip ve uzman tabipler ile Aile Hekimliği Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen aile hekimlerine, kendi istekleri ve kurumun onayı dahilinde 72 yaşına kadar çalışma imkanı getirildi.

Sağlık hizmetlerinden yaranlanma şartlarında da değişikliğe gidildi.

Buna göre madde bağımlılılığı tedavisinden yararlanacak kişiler, 18 yaşını doldurmamış olanlarla, tıbben başkanın bakımına muhtaç olanlar, acil haller, iş kazası ile meslek hastalığından yararlanaların kriterleri ile aynı haklara sahip olacak.

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Doktorlar 72 yaşına kadar çalışabilecek
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